عبدالمجید حسنیراد، دبیر علمی مقالات در مورد برگزارنشدن همایش در دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از ابتدا هم قرار نبود، همایشی برگزار کنیم و تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره از اول همین بود.
او ادامه داد: در فراخوان جشنواره از علاقهمندان و پژوهشگران خواستیم مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا از میان مقالات ارسال شده، آثاری را که حاوی اطلاعات غنی و مفید هستند را برای چاپ انتخاب کنیم.
وی اما یکی از مشکلات را نبود مقالات کافی برای چاپ عنوان کرد: یکی از مشکلات پیش روی ما این بود که فراخوان دیر و دو ماه قبل از برگزاری جشنواره منتشر شد. این مدت برای ارائه مقاله کم است. درحالی که باید از شش ماه قبل این فراخوان منتشر میشد تا فرصت کافی در اختبار پژوهشگران قرار گیرد. سال قبل وقتی فراخوان در زمان مناسب اعلام شد، تعداد قابل توجهی مقاله به دبیرخانه رسید.
حسینی راد همچنین از تلاش برای چاپ کتاب همایشهای جشنواره سال قبل خبر داد: تمام کارهای مقدماتی مربوط به همایش اولین جشنواره هنرهای تجسمی انجام شده تا به صورت یک کتاب منتشر شود.
درحالی حسینیراد از برگزار نشدن همایش در دومین دوره جشنواره خبر میدهد که با توجه به همایشی اولین جشنواره گمان میرفت قرار است این دوره هم دارای همایش باشد. ازآنجاکه در فراخوان جشنواره هم از بخش علمی مقالات نام برده شده بود، تصور میرفت مقالات علمی قرار است در همایش گنجانده شوند. اما اگر به گفته حسینیراد شورای سیاستگذاری تصمیم داشت، مقالات ارسال شده به دبیرخانه را به چاپ برساند، باید به این نکته توجه میکرد که هنوز مقالات ارائه شده در دوره قبلی جشنواره به چاپ نرسیدهاند.
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