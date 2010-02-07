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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

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خرگوشی که ستاره شد/ تصویر مشهورترین خرگوش اینترنتی جهان

خرگوشی که ستاره شد/ تصویر مشهورترین خرگوش اینترنتی جهان

وبلاگ نویسی ژاپنی با قرار دادن تصاویر خرگوش عجیب خود که از توانایی حفظ تعادل اجسام بر روی سر برخوردار بود توانست وب سایت و وبلاگ خود را به یکی از پربیننده ترین های جهان تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اولانگ" نام خرگوش کوچکی است که با توانایی عجیب خود در حفظ تعادل اجسام مختلف بر روی سر علاوه بر اینکه به اولین خرگوش ستاره در جهان اینترنت تبدیل شده وبلاگ صاحب خود را به یکی از پربازدیدترین وبلاگهای جهان تبدیل کرده است. 

"هیرونوری آکوتاگاواتا" صاحب این خرگوش از توانایی حفظ تعادل اجسام اولانگ تصاویر متعددی را به ثبت رسانده و بر روی وب سایت خود قرار داده است که این تصاویر باعث شدند در حدود 2.5 میلیون نفر از سایت ژاپنی زبان وی بازدید کنند. وی تصویربرداری از اولانگ را تحت عنوان "نمایش سر" از سال 1999 آغاز کرد و تصاویر خرگوش شعبده باز وی این سایت را به یکی از مشهورترین فضاهای مجازی تبدیل کرد.

پس از مرگ این خرگوش مشهور در سال 2003 آکوتاگاوا تصمیم گرفت کتابی از عکسهای خرگوشش با عنوان "تقریبا در تمامی عکسها" را برای یادبود اولانگ منتشر کند.

کد مطلب 1031187

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