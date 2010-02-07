48 میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف شد

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان کالای قاچاق کشف شده در مدت زمان نه ماه نخست سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین در نه ماه نخست سال جاری بیش از 98 فقره کلاه برداری در لرستان کشف شده است، خاطر نشان کرد: از این تعداد کلاه برداری در استان بیش از 68 مورد توسط نیروی انتظامی رسیدگی شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه میزان کشفیات سرقت ها در استان بیش از 46 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: بیشترین کشفیات سرقتی نه ماهه سال جاری در لرستان مربوط به موتورسیکلت بوده است.

سردار رحیمی با بیان اینکه همچنین در نه ماه نخست سال جاری بیش از یک هزار و 388 قبضه سلاح گرم در لرستان کشف شده است، بیان داشت: در مدت زمان یاد شده میزان کشفیات سلاح در استان بیش از 23 درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: در نه ماه نخست سال جاری بیش از 300 هزار سی دی مبتذل در لرستان توسط نیروی انتظامی استان لرستان معدوم شده است.