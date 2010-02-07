تلفن های ثابت در لرستان اعتباری می شوند

محمد جعفر چنگایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: به منظور کاهش لاوصولی های مخابرات و کاهش هزینه ها تلفن های ثابت در سال 89 تبدیل به اعتباری می شوند.

وی از توزیع سیم کارت های اعتباری در روستاهای لرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات استان توزیع سیم کارتهای اعتباری و کارت شارژهای دو هزار و پنج هزار تومانی در میان روستاهای لرستان را برای سال آینده در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان یادآور شد: سال 89 در زمینه ایجاد زیر ساخت های مناسب و تقویت فیبر نوری در این استان تحولات چشمگیری رخ خواهد داد.

چنگایی با اشاره به میزان ضریب نفوذ تلفن های ثابت و همراه لرستان، عنوان کرد: با توجه به آمارهای سالجاری میزان ضریب نفوذ تلفن های ثابت و همراه در استان از 18 درصد به بیش از 25 درصد ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه در زمینه ارتقا سوئیچ تلفن های ثابت و همراه این شرکت در سال جاری نسبت به سالهای گذشته دارای روند مطلوبی بوده است، خاطر نشان کرد: در سال جاری بیش از 700 شماره در این بخش به لرستان اختصاص یافته است که از این تعداد بیش از 200 هزار شماره را در حال حاضر می توانیم واگدار کنیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 595 تلفن همگانی و بیش از سه هزار و 854 تلفن راه دور در این استان وجود دارد.