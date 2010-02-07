صادرات 112 میلیون دلاری صنایع دستی در سال 1388

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، تهمینه دانیالی افزود:‌ این میزان صادرات نسبت به سال قبل از آن نشان‌دهنده رشد حدود 400 درصدی است.

وی در عین حال تصریح کرد: این میزان هم برای کشور ما که از لحاظ تعداد و تنوع رشته‌های صنایع دستی مقام سوم جهان را داراست، کم و ناچیز است و در تلاشیم با تسهیل مسئله صادرات، از بازار های جهانی بخش بیشتری را به خود اختصاص دهیم.

وی در ادامه بیان داشت: هنرهای آذربایجان شرقی از دیرباز شناخته شده بوده و کسی نیست که نامی از فرش تبریز و فرش هریس و منبت چوب تبریز و تراش سنگ و جواهر این منطقه آوازه‌ای نشندیده باشد.

دانیالی افزود: کار هنرمندی که همه ترکیبات ذهنی خود را می‌نگارد و خلق می‌کند، به همان اندازه که مجاهدان در گردان‌های نبرد و در جبهه‌ها رشادت می‌کنند، ارزشمند است و باید مورد تقدیر و احترام قرار گیرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: باید در کنار هنرمندان ایستاد و از آنها که روح و جان خود را در کارشان متجلی می‌کنند با تمام توان حمایت کرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به تحولات حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی در کشور اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد با صنایع دستی قهر کرده‌ایم اما این دوری نمی‌تواند و نباید زیاد طول بکشد زیرا نمی‌توانیم ریشه‌های هویتی خود را فراموش کرده و یا اجازه از بین رفتن آنها را بدهیم.

دانیالی روند آموزش صنایع دستی در آذربایجان شرقی را مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد، با اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و افزایش آشنایی و علاقه‌مندی مردم و جوانان، این روند رو به رشد همچنان و به همین خوبی طی شود.