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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

بدون حضور خبرنگاران؛

معاونین برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری زنجان معرفی شدند

معاونین برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری زنجان معرفی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مراسم تودیع و معارفه معاونین برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری زنجان عصر شنبه در پشت درهای بسته و بدون دعوت از رسانه های استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا دیزج نژاد معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و محمدحسین فروزان مهر معاون برنامه ریزی استانداری تودیع و حمید ارجمندفر و دکتر علی اکبر کریمی به ترتیب به سمت معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی معارفه شدند.

علی اکبر کریمی متولد سال 1347 دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی است.

وی دارای سوابق شغلی و علمی نظیر کارشناس مسئول و مدیر داخلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، معاون طرح و بررسی دفتر هیئت دولت، شهردار اراک، عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه استان مرکزی، عضو کارگروه های تخصصی منتخب شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در وزارت کشور است.

حمید ارجمند متولد سال 1346، دانشجوی دکترای شیمی - فیزیک دانشگاه مازندران و فوق لیسانس شیمی - فیزیک دانشگاه تهران، (رتبه اول شیمی - فیزیک)، دارای تجربه های آموزشی و اجرایی متعدد از جمله مدیر دانشجویی دانشگاه زنجان، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، مدیرعامل شرکت ماشین پردازان زنجان، مدرس دانشگاه و مدیرکل استاندار و تحقیقات صنعتی استان زنجان است.

کد مطلب 1031195

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