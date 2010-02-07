استاندار خراسان رضوی از آسایشگاه معلولان فیاض بخش مشهد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه با حضور در آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد از نزدیک با معلولان آسایشگاه گفتگو کرد.

استاندار خراسان رضوی عیادت از معلولین را وظیفه همه مردم و مسئولین دانست و تصریح کرد: مردم باید با انجام وظایف خود به بهترین نحو، به خاطر نعمت سلامتی که دارند، خداوند را شاکر باشند.

صلاحی با بیان اینکه معلولان اگر چه از لحاظ جسمی ناتوانند، ولی به لحاظ عاطفی و روحی انسانهایی بزرگ با درک و فهم بالا هستند، تصریح کرد: خدمت به معلولین از بهترین اعمال نزد خداوند است.

وی گفت: معلولیت پدیده ای همگی و واقعی است که عده ای به آن دچارند و عده ای هم درگیر آن هستند.

صلاحی با اشاره به اینکه خداوند در سوره بقره بیان کرده است که ما برای امتحان شما نقصی را در اموال و یا جسم شما یا عزیزانتان قرار می دهیم و همانا به صابرین بشارت می دهیم، افزود: معلولین در نزد خداوند بسیار عزیز هستند و هیچ کاری را نمی توان با خدمت به این افراد عوض کرد.

بخش های مختلف آسایشگاه از جمله بخش آموزشی معلولان حرکتی و آموزش پذیر در مقطع ابتدایی و راهنمایی، واحد مجهز آب درمانی و فیزیوتراپی در آب جهت تسریع در امر درمان معلولان حرکتی، کارگاه توانبخشی، مرکز دندانپزشکی، سالن ورزشی، خوابگاه دختران و پسران و کارگاه های تولید پوشاک و مصنوعات دستی معلولان و مددجویان آسایشگاه از جمله بخش های مورد بازدید استاندار خراسان رضوی از آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش بود.

همچنین در این بازدید هیئت مدیره و رئیس آسایشگاه ضمن استقبال از استاندار و هیئت همراه، پیرامون شرایط فعلی و امکانات موجود و در دست اجرای مجتمع برای توان یابان و مددجویان توضیحاتی ارائه دادند.