نقاشی پشت شیشه و مینیاتور در نگارخانه جهان نما

به گزارش خبرگزاری مهر، 18 اثر از مجموعه آثار نقاشی پشت شیشه محمد علی ذوالقدر و 14 اثر مینیاتور از حسین نجومی در نگارخانه جهان نما به نمایش درآمد.
این آثار از بین آخرین کارهای این دو هنرمند انتخاب شده و در نگارخانه جهان نما به نمایش درآمده است.
در این نمایشگاه 18 تابلوی نقاشی پشت شیشه با موضوعهای طبیعت، شکارگاه زمان قاجار، امامزاده نورکاشان، منارجنبان اصفهان، ورودی شهر تبریز و ... ارائه شده است. ذوالقدر سالها است که در زمینه مینیاتور سبک صفوی ، قاجار و همچنین طراحی و ساخت قاب آئینه و قلمدان فعالیت میکند . شماری از آثار او در دایره المعارف ابن سینا و موزه نقاشی پشت شیشه نگهداری میشود. او، همواره در پی تجارب تازه در زمینه نقاشی پشت شیشه است که در این نمایشگاه نمونههایی از آن را میتوان دید.
همچنین حسین نجومی از سن 18 سالگی به صورت جدی فعالیت در هنر نقاشی و نگارگری را آغاز و تاکنون در مسابقات و رشته های متنوع نقاشی شرکت و کسب مقام کرده و هم اکنون در دانشگاه مدرس این رشته است.
نمایشگاه نقاشی پشت شیشه محمدعلی ذوالقدر و مینیاتورهای حسین نجومی تا 28 بهمن در نگارخانه جهان نما (نگارخانه هنرخانه آریانا) در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برپا است. علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ از این آثار دیدن کنند.
نظر شما