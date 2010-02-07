راه ‌های سمنان بعد از انقلاب 2.5 برابر افزایش یافته است

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: استان سمنان قبل از انقلاب در زمینه راه محروم بوده و بیشتر جاده های بین شهری آن تک بانده، کم عرض و تقریبا فاقد مشخصات فنی بود.

وی افزود: در سال 57 به میزان یک هزار و 258 کیلومتر بوده است اما این راه‌ ها در حال حاضر به سه هزار و 613 کیلومتر افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل راه وترابری استان سمنان با بیان اینکه در بخش روستایی هیچ راه آسفالته ای قبل از انقلاب وجود نداشت، گفت: دو هزار و 167 کیلومتر راه‌های روستایی بعد از انقلاب در استان سمنان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه 843 کیلومتر از این میزان مربوط به راه اصلی، 603 کیلومتر مربوط به راه فرعی و بقیه راه روستایی است، گفت: تمامی روستاهای بالای 50 خانوار در استان به برکت انقلاب اسلامی از راه آسفالته مناسب برخوردار هستند.

قربانپور ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون 523 کیلومتر بزرگراه در استان سمنان احداث شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که در سه سال آینده تمام جاده‌های اصلی و فرعی استان سمنان به صورت دوبانده زیر عبور ترافیک قرار می‌گیرد.

مدیرکل راه وترابری استان سمنان رویکرد دولت نهم و دهم به بخش راهسازی و حمل و نقل را بسیار مناسب و موثر عنوان کرد و گفت: توسعه محورهای ارتباطی استان با مناطق شمال و جنوب کشور، ارتقای ظرفیت شبکه های ارتباطی با استانهای همجوار، افزایش ایمنی، نگهداری و بهسازی محورها و ارتقای مشخصات راه های اصلی، فرعی و روستایی از اهداف این اداره کل است.