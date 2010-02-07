  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

گیتس :

خواستار استقرار رادارهای سپر موشکی در ترکیه هستیم

خواستار استقرار رادارهای سپر موشکی در ترکیه هستیم

وزیر دفاع آمریکا که به ترکیه سفر کرده از تصمیم واشنگتن برای استقرار بخشی از سپر موشکی مورد نظر کاخ سفید در خاک این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت : "رابرت گیتس" دیروز شنبه در آنکارا گفت که مذاکراتی را با ژنرال "ایلکر باشبوغ" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه درباره استقرار رادارهای سپر موشکی در خاک ترکیه داشته است.   

گیتس در پایان دیدار خود با ژنرال  باشبوغ، این مطلب را عنوان کرد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: با افزایش موشک های بالستیک، طرح سپر موشکی به مورد اجرا گذاشته شده و آمریکا با ترکیه در این خصوص که آنکارا در قالب پیمان ناتو چه اقدامی می تواند انجام دهد، گفتگو کرده است.

وزیر دفاع آمریکا افزود: درصدد استقرار دو رادار در ترکیه هستیم.

کد مطلب 1031199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها