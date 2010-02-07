خواستار استقرار رادارهای سپر موشکی در ترکیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت : "رابرت گیتس" دیروز شنبه در آنکارا گفت که مذاکراتی را با ژنرال "ایلکر باشبوغ" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه درباره استقرار رادارهای سپر موشکی در خاک ترکیه داشته است.

گیتس در پایان دیدار خود با ژنرال باشبوغ، این مطلب را عنوان کرد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: با افزایش موشک های بالستیک، طرح سپر موشکی به مورد اجرا گذاشته شده و آمریکا با ترکیه در این خصوص که آنکارا در قالب پیمان ناتو چه اقدامی می تواند انجام دهد، گفتگو کرده است.

وزیر دفاع آمریکا افزود: درصدد استقرار دو رادار در ترکیه هستیم.