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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

"عزلت" در آکادمی فانتزی بررسی می‌شود

"عزلت" در آکادمی فانتزی بررسی می‌شود

همخوانی و نقد و بررسی داستان "عزلت" نوشته اورسلا ک. لوگویین و ادامه بحث درباره جوامع علمی‌تخیلی در ادبیات موضوع نشست 20 بهمن آکادمی فانتزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همنشینی از سلسله نشست‌های مشترک آکادمی فانتزی و کارگروه علمی‌تخیلی و فانتزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به همخوانی داستان "عزلت" (Solitude) نوشته اورسلا ک. لوگویین (Ursula K. Le Guin) و بحث و گفتگو درباره داستان و نویسنده‌ اثر اختصاص دارد.

همچنین در ادامه‌ نشست هفته گذشته، گفتگو درباره نگاه خاص لوگویین به جوامع علمی‌تخیلی پی گرفته خواهد شد.

برنامه‌ این جلسه عصر سه‌شنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۱۷ تا ۱۹در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک ۲ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم آزاد است.

 

کد مطلب 1031202

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