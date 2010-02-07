ولی الله پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمش برابر استقلال تهران در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور گفت: همان قدر که بازیکنان ما زحمت کشیدند و تا این مرحله از مسابقات پیش آمده‌اند یک شاهکار بزرگ خلق کرده‌اند و از این بابت از همه آنها متشکریم.

وی با بیان اینکه تیمش مسابقه‌ای کاملا ‌نابرابر با تیم استقلال دارد، اظهار داشت: خوشبختانه یا بدبختانه در این مرحله باید با تیم قدرتمند استقلال بازی کنیم، تیمی که در شهرآورد شکست خورده و ممکن است برای جبران آن باخت مقابل ما به میدان بیاید. قطعا استقلال در مصاف با تیم ذرت کاران به دنبال یک پیروزی پرگل است تا ناکامی در شهرآورد تهران را به فراموشی بسپارد.

سرمربی تیم فوتبال ذرت کاران پارس آباد همچنین خاطرنشان کرد: یک نفر هم از ما انتظار ندارد مقابل استقلال پیروز شویم اما جام حذفی جام شگفتی‌هاست و در زمین فوتبال ممکن است هر اتفاقی رخ دهد.

وی در این خصوص افزود: ما ادعایی نداریم اما ناامید هم نیستیم. ضمن احترام خاصی که برای استقلال قائلیم تلاش می کنیم در این دیدار نتیجه آبرومندانه‌ای را کسب کنیم.

پناهی با بیان اینکه استقلال را به صورت کامل آنالیزده است و نقاط ضعف و قوت این تیم را کاملا می شناسد، تاکید کرد: می دانیم چگونه استقلال را متوقف کنیم اما ابزار لازم برای رسیدن به این هدف را نداریم! باور کنید بسیاری از بازیکنان ما تا حالا از نزدیک ورزشگاه آزادی را ندیده‌اند البته اگر این دیدار در شهر خودمان برگزار می‌شد حداقل امیدهای ما برای رسیدن به موفقیت افزایش می یافت.

وی با اشاره به اینکه اکبر ایمانی بازیکن تیم فوتبال نوجوانان کشور که در جام جهانی نیجریه حضور داشت یکی از چهره‌های شاخص ورزش پارس آباد است، تصریح کرد: در تیم‌مان بازیکنانی داریم که ممکن است در این دیدار خودشان را نشان داده و از بازی با استقلال به عنوان پلی برای معرفی خود به فوتبال ایران استفاده کنند.

سرمربی تیم ذرت کاران پارس آباد در پایان گفت: برای حضور در این بازی با حمایت‌های مسئولان استان با یک دستگاه اتوبوس 12 ساعت مسیر اردبیل تا تهران را طی کردیم و با شرایطی که مهمترین مسابقه ما در این سال‌ها حضور در لیگ استانی بوده است اما با تمام توان مقابل استقلال به میدان می رویم تا بتوانیم نتیجه آبرومندانه‌ای را کسب کنیم.