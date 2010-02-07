رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: استقلال دانشگاهها درگزینش دانشجو باحذف کنکور/ تعیین ضوابط حذف کنکور

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روش گزینش دانشجو در کشورهای پیشرفته بر اساس کنکورهای سراسری نیست. در این کشورها دانشگاهها به سمت استقلال رفته اند و در امر گزینش دانشجو به طور مستقل عمل می کنند در حالی که دانشگاههای ما متمرکز باقی مانده اند.

وی اظهار داشت: کنکور برای گزینش دانشجو در سالهای گذشته گزینه مناسبی بود اما در شرایط فعلی راه خوبی برای ورود دانشجویان به دانشگاهها نیست.

رئیس جدید سازمان سنجش آموزش کشور گفت: من به شخصه به حذف کنکور اعتقاد دارم و اجرای آن جزء برنامه های کاری سازمان سنجش است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

ضوابط اجرایی حذف کنکور باید مشخص شود

وی اظهار داشت: در راستای حذف کنکور جلسات متعددی باید با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شود تا ضوابط اجرایی حذف کنکور و تعداد دروسی که در سوابق تحصیلی تأثیرگذار هستند مشخص شود تا دانشگاهها بر اساس این ضوابط اجرایی کار گزینش دانشجو را به طور مستقل انجام دهند.

رفع نگرانیها درباره پذیرش عادلانه داوطلبان ورود به دانشگاه

سرورالدین گفت: همچنین باید تلاش کرد تا شرایط یکسانی برای ورود به دانشگاه دانش آموزانی که در نقاط مختلف کشور تحصیل می کنند به وجود آورد تا برخی نگرانیها از پذیرش ناعادلانه در زمان حذف کنکور برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به بحث ادغام کنکورهای سراسری سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اضافه کرد: دانشگاه آزاد با ادغام این کنکورها مخالف است از این رو باید جلسات مشترک برگزار شود تا دلایل دانشگاه آزاد مطرح و سپس تصمیمگیری نهایی اتخاذ شود لذا در حال حاضر نمی توان درباره ادغام صحبت کرد.