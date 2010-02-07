دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت معرفی آثار و آراء متخصصان هرمنوتیک در ایران اظهار داشت: هرمنوتیک در ایران بحث جدیدی است و سابقه آن به دو دهه هم نمی رسد . به عنوان شروع کار بد نیست اما مشکلاتی است اینکه ترجمه ها از زبان آلمانی خیلی ضعیف هستند و برخی از کسانی که ترجمه می کنند زمینه فلسفی ندارند، این ضعفها مشکلاتی را در برنامه ریزیهای درسی دانشگاه ایجاد می کند .

این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی درباره ضرورت معرفی بهتر آثار و آراء این حوزه گفت: توجه به معرفی آثار و آرای این حوزه از آنجا اهمیت دارد که فرهنگ در هر زمینه، در نتیجه روابط و ارتباطهای بین المللی شکل می گیرد . همینطور که ما در دنیای قدیم با فلسفه یونان آشنا شدیم و باعث شد فلسفه اسلامی به وجود بیاید امروز هم این مسئله ضرورتش حس می شود. باید روی آن کار کنیم ، معرفی کرده و آنرا وارد ادبیات فلسفی خود کنیم.

این محقق و پژوهشگر در مورد نواندیشی دینی در ایران و نسبت آن با رویکردهای هرمنوتیکی یادآور شد: در واقع از طریق همین رویکردهای هرمنوتیکی است که می شود معیارها و ارزشهایی در باور دینی به وجود آورد که در دنیای امروز قابل قبول باشد تا جوابگوی نیازهای زندگی امروزی باشد.