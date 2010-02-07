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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

هرمنوتیک در ایران (8)

ترجمه‌های مباحث هرمنوتیک در ایران ضعیف هستند

ترجمه‌های مباحث هرمنوتیک در ایران ضعیف هستند

استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ضرورت توجه به مباحث هرمنوتیک و گسترش آن، گفت: آثاری که در این حوزه ترجمه می شوند ضعفهای بسیاری دارند .

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت معرفی آثار و آراء متخصصان هرمنوتیک در ایران اظهار داشت: هرمنوتیک در ایران بحث جدیدی است و سابقه آن به دو دهه هم نمی رسد . به عنوان شروع کار بد نیست اما مشکلاتی است اینکه ترجمه ها از زبان آلمانی خیلی ضعیف هستند و برخی از کسانی که ترجمه می کنند زمینه فلسفی ندارند، این ضعفها مشکلاتی را در برنامه ریزیهای درسی دانشگاه ایجاد می کند .

این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی درباره ضرورت معرفی بهتر آثار و آراء این حوزه گفت: توجه به معرفی آثار و آرای این حوزه از آنجا اهمیت دارد که فرهنگ در هر زمینه، در نتیجه روابط و ارتباطهای بین المللی شکل می گیرد . همینطور که ما در دنیای قدیم با فلسفه یونان آشنا شدیم و باعث شد فلسفه اسلامی به وجود بیاید امروز هم این مسئله ضرورتش حس می شود. باید روی آن کار کنیم ، معرفی کرده و آنرا وارد ادبیات فلسفی خود کنیم.

این محقق و پژوهشگر در مورد نواندیشی دینی در ایران و نسبت آن با رویکردهای هرمنوتیکی یادآور شد: در واقع از طریق همین رویکردهای هرمنوتیکی است که می شود معیارها و ارزشهایی در باور دینی به وجود آورد که در دنیای امروز قابل قبول باشد تا جوابگوی نیازهای زندگی امروزی باشد.

کد مطلب 1031211

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