دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 37 میلون نفر از مردم اوکراین واجد شرکت در انتخابات امروز هستند و آنها باید میان "ویکتور یانوکویچ" که از سوی روسیه حمایت می شود و "یولیا تیموشنکو" غربگرا یکی را انتخاب کنند.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در تاریخ 27 دی ماه برگزار شد و در آن یانکوویچ و تیموشنکو به دور دوم راه یافتند.

در این میان تیموشنکو برای تضمین پیروزی خود در دور دوم انتخابات، خواستار ائتلاف با احزاب کوچک شده بود.

این در حالی است که ناظران و کارشناسان مسائل سیاسی در اوکراین بر این باورند که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این کشور به رویارویی هواداران رقبا منجر خواهد شد.

بر این اساس، نزدیکی آرای احتمالی "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر کنونی و "ویکتور یانوکویچ" نخست وزیر پیشین اوکراین در این انتخابات سبب می شود که کارشناسان احتمال طولانی شدن روند اعلام نتایج انتخاباتی و یا تبدیل شدن خیابانها به صحنه رویارویی هواداران این دو نفر را دور از ذهن ندانند.

هر چند یانوکویچ در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در هفدهم ژانویه بیش از 10 درصد آرا بیشتر از تیموشکنو رای آورده، با این حال نظرسنجیها از نزدیکی آرای آنها در انتخابات دور دوم حکایت دارد و از این رو گفته می شود که این انتخابات بسیار تنگاتنگ خواهد بود.