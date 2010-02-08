کنسرت گیتار فلامنکو در خانه هنرمندان

سرپرست گروه زریاب داراب گردی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت که از ساعت 18 روزهای یاد شده در تالار بتهوون خانه هنرمندان آغاز می شود به اجرای قطعاتی از آهنگسازانی چون پاکو دلوسیا، توماتیتو، سابیکاس، نینو ریکاردو و دو قطعه از خود من اختصاص خواهد داشت.

مسعود امیری در ادامه افزود: با توجه به اینکه موسیقی فلامنکو از تنوع بسیار جالبی برخوردار است و مانند موسیقی ما دستگاهی محسوب می شود در آن انواع ریتم ها و ملودی های شاد، جدی، حزن انگیز و همچنین الحان مربوط به موسیقی خاورمیانه، موسیقی شمال آفریقا و غیره شنیده می شود که ما سعی کرده ایم در این اجرا تا حد امکان این تنوع را به نمایش بگذاریم.

وی همچنین تصریح کرد: ما در این برنامه 8 قطعه را به شکل گروه نوازی، 4 قطعه را به صورت تک نوازی گیتار فلامنکو و یک قطعه برداهه نوازی برای مخاطبان اجرا می کنیم که طی آن محسن حسین نژاد(گیتار ریتم)، پدرام حزیره(گیتار باس)، بهروز فرمانی(پرکاشن) و خود من(به عنوان سرپرست و نوازنده گیتار فلامنکو) گروه زریاب را همراهی خواهیم کرد.

گفتنی است"زریاب داراب گردی" موسیقیدانی ایرانی بوده که بیش از هزار سال قبل راهی آندلس می شود و تاثیر شگرفی در موسیقی این منطقه می گذارد؛ این تاثیر به حدی بوده که در سال 1990 میلادی پاکو دلوسیا موسیقیدان مطرح و شناخته شده موسیقی فلامنکو آلبومی را به نام"زریاب" منتشر کرد.

بلیت های این کنسرت نیز از طریق گیشه خانه هنرمندان ایران و فروشگاه های محصولات فرهنگی هنری ققنوس، گنجینه دانش، ماهور، سیاه و سفید، بتهوون و نشر پارس عرضه می شود.



