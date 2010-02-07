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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

شکست ممفیس در NBA/

حدادی به نیمکت "ممفیس گریزلیز" بازگشت

حدادی به نیمکت "ممفیس گریزلیز" بازگشت

حامد حدادی پس از آنکه تیم ممفیس گریزلیز را در دیدارهای هفته گذشته مسابقات بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA) همراهی کرد، در دیدار بامداد امروز تیمش که به شکست مقابل "تیمبر وولوز" انجامید، نیمکت نشین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز تیم‌های ممفیس گریزلیز و تیمبروولوز با شکست 102 بر 109 شاگردان لیونل هالینز در تیم گریزلیز به پایان رسید تا آنها متحمل دومین شکست متوالی خود در چارچوب رقابت‎های NBA شده باشند.

حامد حدادی که پس از مدت‎ها نیمکت نشینی در تیم ممفیس گریزلیز هفته گذشته از سوی هالینز به بازی گرفته شد و در دیدار مقابل لس آنجلس لیکرز و کاوالیرز به میدان رفت، در دیدار مقابل تیمبر وولوز همچون "آرتور" نیمکت نشین بود و هیچ فرصتی برای بازی به دست نیاورد.

در جریان دیدار دو تیم ممفیس گریزلیز و تیمبروولوز، "گای" 27 امتیاز بدست آورد تا با 8 ریباند بهترین بازیکن ممفیس باشد. در تیم دیگر هم "گومنز" با 26 امتیازی که به دست آورد امتیازآورترین بازیکن تیمش بود.

این دومین شکست متوالی ممفیس گریزلیز بود. نوار پیروزی‏های این تیم هفته گذشته و پس از کسب 12 برد با واگذاری نتیجه مقابل  کاوالیرز پاره شد.

سرمربی تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز پس از شکست تیمش مقابل تیمبروولوز گفت: "هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و متفاوت از دیگری برگزار می‎شود. آنها توانستند ما را شکست دهند چون حریف خوبی بودند".

در ادامه رقابت‎های بسکتبال حرفه‎ای آمریکا (NBA) تیم ممفیس گریزلیز به مصاف هاوکس می‎رود.

کد مطلب 1031229

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