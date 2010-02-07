حدادی به نیمکت "ممفیس گریزلیز" بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار امروز تیم‌های ممفیس گریزلیز و تیمبروولوز با شکست 102 بر 109 شاگردان لیونل هالینز در تیم گریزلیز به پایان رسید تا آنها متحمل دومین شکست متوالی خود در چارچوب رقابت‎های NBA شده باشند.

حامد حدادی که پس از مدت‎ها نیمکت نشینی در تیم ممفیس گریزلیز هفته گذشته از سوی هالینز به بازی گرفته شد و در دیدار مقابل لس آنجلس لیکرز و کاوالیرز به میدان رفت، در دیدار مقابل تیمبر وولوز همچون "آرتور" نیمکت نشین بود و هیچ فرصتی برای بازی به دست نیاورد.

در جریان دیدار دو تیم ممفیس گریزلیز و تیمبروولوز، "گای" 27 امتیاز بدست آورد تا با 8 ریباند بهترین بازیکن ممفیس باشد. در تیم دیگر هم "گومنز" با 26 امتیازی که به دست آورد امتیازآورترین بازیکن تیمش بود.

این دومین شکست متوالی ممفیس گریزلیز بود. نوار پیروزی‏های این تیم هفته گذشته و پس از کسب 12 برد با واگذاری نتیجه مقابل کاوالیرز پاره شد.

سرمربی تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز پس از شکست تیمش مقابل تیمبروولوز گفت: "هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و متفاوت از دیگری برگزار می‎شود. آنها توانستند ما را شکست دهند چون حریف خوبی بودند".

در ادامه رقابت‎های بسکتبال حرفه‎ای آمریکا (NBA) تیم ممفیس گریزلیز به مصاف هاوکس می‎رود.