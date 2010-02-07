مجید امرایی مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: از 20 بهمن‌ماه نمایشگاهی تحت عنوان "فتوتئاتر" شامل عکس‌های 31 عکاس جوان تئاتر در سالن انتظار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. برپایی این نمایشگاه در راستای توجه مجموعه مدیریتی تئاتر شهر به جوانان و فعالیت‌های تئاتری آن‌ها است.



وی ادامه داد: خوشبختانه طی چندین سال گذشته هنرهای مرتبط به تئاتر از جمله عکاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این راستا نمایشگاه گروهی عکس را در بهمن‌ماه برگزار می‌کنیم ، تلاش داریم در طول سال چند بار چنین نمایشگاهی را برپا کنیم. البته این امر نیاز به یک برنامه‌ریزی منظم و منسجم دارد.



امرایی با اشاره به برپایی نمایشگاه "فتوتئاتر" به مناسبت سی‌ و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: در این نمایشگاه 31 عکاس زیر 31 سال حضور دارند. هر کدام از این عکاسان با یک یا حداکثر دو عکس تئاتری خود در نمایشگاه "فتوتئاتر" شرکت می‌کنند. نمایشگاه "فتوتئاتر" از 20 بهمن تا پایان اسفندماه در سالن انتظار اصلی مجموعه تئاتر برپا می‌شود.

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