توریسم درمانی به صنعتی درخشان در کشور تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهاب الدین صدر در مقایسه وضعیت درمان و تخصص پزشکان ایرانی در سالهای قبل و بعد از انقلاب، اظهارداشت: در سالهای پیش از انقلاب برای بسیاری از عمل های جراحی ساده بیمار مجبور بود به خارج از کشور اعزام شود ولی امروز تبحر مثال زدنی پزشکان و امکانات فوق العاده بیمارستانهای کشور، نه تنها مانع از اعزام بیماران به سایر کشورها شده است بلکه برخی بیماران کشورهای منطقه نیز، ایران را برای انجام اعمال جراحی و اقدامات درمانی انتخاب می کنند.

وی افزود: توریسم درمانی به صنعتی با آتیه و درخشان در کشورمان تبدیل خواهد شد که این خود مایه فخر و مباهات هر ایرانی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، در مورد خدمات متقابل انقلاب اسلامی و جامعه پزشکان تصریح کرد: انقلاب اسلامی زمینه خودباوری و شکوفایی را برای صاحب نظران عرصه سلامت و بهداشت و درمان فراهم نمود.

صدر ادامه داد: سیر صعودی پیشرفتهای پزشکی، ایران اسلامی را امروز به یکی از کشورهای پیشگام در عرصه سلامت در منظقه تبدیل نموده است.

وی افزود: در دوران طاغوت، پزشکان فاقد مهارت از کشورهای هند، فیلیپین و پاکستان در بسیاری از استانها کار می کردند ولی سالهاست که با تلاش دانشگاهیان، پزشکان متخصص، کارآمد و مجرب در داخل کشور تربیت می شوند و امروزه دیگر نیاز به پزشکان خارجی نداریم و اساتید و متخصصین ایرانی چهره های برجسته و شاخص پزشکی جهان هستند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ارج نهادن هشت سال جهاد و تلاش جامعه پزشکی در دفاع مقدس، گفت: خدمات ارزشمند جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس، ادای دین جامعه متعهد پزشکی به انقلاب اسلامی بود. ضمن اینکه کار در شرایط سخت جنگ، دستاوردها و تجارب بی نظیری برای پزشکان و جراحان کشور به همراه داشت.