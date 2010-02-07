نتایج رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری فردا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی کلیه پذیرفته ‌شدگان نهایی رشته‌ های تحصیلی نیمه ‌متمرکز آزمون سراسری سال 1388 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز آموزش دانشگاه پیام نور، مراکز تربیت معلم کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دوره‌های مشترک واحدهای بین‌المللی دانشگاهها به همراه اطلاعیه این سازمان و برنامه زمانی و مکان ثبت ‌نام از پذیرفته‌شدگان برروی سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

اطلاعیه زمان و مکان ثبت ‌نام پذیرفته ‌شدگان نهایی در هفته نامه پیک سنجش روزهای دوشنبه 19 و 26 بهمن ماه نیز درج می‌ شود.

کلیه پذیرفته ‌شدگانی که اسامی آنان اعلام می ‌شود، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه مذکور با در دست داشتن مدارک موردنیاز برای ثبت ‌نام در تاریخهای اعلام شده به مؤسسه محل قبولی خود مراجعه کنند.