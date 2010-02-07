بهره برداری از یک واحد گاوداری در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این واحد دامداری در زمینی به مساحت 21 هکتار احداث شده است و با داشتن 600 راس گاو شیری روزانه 11 تن شیر تولید و به بازار مصرف عرضه می کند.

با راه اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال 30 نفر در منطقه فراهم شده است.

برای افتتاح این واحد دامی در روستای هزار جلفا از توابع شهرستان آبیک 30 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

شرکت کشت و صنعت هزارجلفا با داشتن 25 هکتار اراضی کشاورزی در تولید گندم، جو بذری، یونجه، چغندرقند و ذرت دانه ای و علوفه ای هم فعالیت می کند.

عجم استاندار قزوین در مراسم افتتاح این واحد دامی گفت: هرجا که اراده مردم و هدایت و نظارت دولت به کمک هم آمده اند موانع جدی در راه تولید برداشته شده است و امروز هم با حضور افراد توانمند بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، دامداری و صنعت حرکت خوبی در کشور آغاز شده است که باید با بهره مندی از امکانات موجود و استفاده از تمام ظرفیتها نیازهای جامعه را تامین کنیم.