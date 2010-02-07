معرفی بدهکاران اوقاف یزد در جراید/ شهرداری یزد رکورد دار بدهی به اوقاف

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدهاشم عاملی شنبه شب در نشستی خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته وقف اظهار داشت: اراضی بیشتر ادارات استان یزد وقفی است اما مسئولان ادارات هیچ توجهی به دیون خود به موقوفات ندارند و بسیاری از آنها بیش از 26 سال است که اجاره موقوفه را پرداخت نکرده اند.

وی افزود: بیشترین بدهی موقوفات استان یزد مربوط به شهرداری با 10 میلیارد تومان است و این در حالی است که شهرداری به تازگی نیز به عرصه موقوفات ناظم التجار تهرانی تجاوز کرده است.

عاملی خاطرنشان کرد: چهار سال پیش میزان بدهی ادارات استان یزد به اوقاف بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته، 10 میلیارد تومان اعلام شد که این رقم به طور قطع طی این چهار سال چند برابر شده است.

اطلاع رسانی سال گذشته رسانه ها برخی ادارات را وادار به پرداخت دیون کرد

عاملی یادآور شد: سال گذشته در نشستی خبری در هفته وقف اعلام شد که اراضی ادارات استان یزد به دلیل عدم پرداخت دیون وقف از سوی مسئولان ادارات غصبی است و فرایض دینی از جمله نماز در این ادارات باطل است که همین امر سبب شد عده ای از مسئولان پس از چندین سال نسبت به دیون ادارات خود اقدام کنند.

این مسئول عنوان کرد: برخی از ادارات بین 30 تا 40 هزار مترمربع زمین موقوفه در اختیار دارند اما به هیچ وجه امور شرعی مربوط به این امر را درک نکرده ‌اند و به تکلیف خود در قبال وقف عمل نمی ‌کنند.

عاملی تصریح کرد: وقف از احکام استثنایی دین اسلام است و هیچ فردی به جز ولی‌ فقیه آن هم در موارد خاص اجازه دخل و تصرف در اموال وقفی را ندارد.

1600 سند برای موقوفات استان یزد صادر شد

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره سنددار شدن بخش بزرگی از موقوفات استان یزد اظهار داشت: سال گذشته تفاهمنامه ‌ای میان اداره اوقاف و اداره ثبت اسناد استان یزد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا در سال 88 برای هزار مورد از اراضی موقوفه استان سند صادر شود.

عاملی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با همت کارکنان اوقاف و زحمات کارکنان ثبت، بالغ بر هزار و 600 سند دریافت شده که این رقم 60 درصد بیشتر از تفاهم‌نامه مورد نظر بود.

وی همچنین بیان داشت: در سال جاری 223 مورد از موقوفاتی که هیچ نشانی از آنها در دست نبود، شناسایی و به فهرست موقوفات استان یزد اضافه شدند.

15 وقف جدید در سال جاری در استان یزد انجام شد

عاملی عنوان کرد: در سال جاری همچنین 15 وقف جدید از سوی خیران استان یزد صورت گرفته است.

وی با اشاره به حجم وقفیات در استان یزد اظهار داشت: استان یزد به لحاظ حجم موقوفات در کشور رتبه سوم و چهارم را داراست اما به لحاظ درآمدی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

عاملی تاکید کرد: یکی از عوامل کسری درآمد نسبت به حجم موقوفات در استان یزد، عمل نشدن به حق وقف است.

واقفان بزرگ استان یزد، یزدی نیستند

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با معرفی بزرگترین واقفان استان یزد اظهار داشت: ابوالقاسم رشتی و ناظم التجار تهرانی از واقفان بزرگ استان یزد هستند که میزان موقوفات ابوالقاسم رشتی در مناطقی به بیش از 3 میلیون مترمربع می رسد.

وی با اشاره پیشینه این دو واقف بزرگ عنوان کرد: هیچ یک از این واقفان اصالتا یزدی نیستند و سالهای اواخر عمر خود را به دلایلی در یزد گذرانده‌اند.

میزان مقالات ارائه شده به کنگره عاشوراپژوهی تاسف برانگیز بود

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف و فعالیتهای اداره اوقاف در زمینه گسترش علوم قرآنی و ترویج سیره معصومین (ع) عنوان کرد: در همین راستا چهارمین کنگره عاشورا پژوهی در یزد برگزار شد اما تعداد مقالات رسیده به این کنگره تاسف برانگیز بود.

وی با گلایه از حوزویان و دانشگاهیان تاکید کرد: از اساتید حوزه و دانشگاه انتظار می رفت با این حجم اطلاع رسانی و تبلیغات برای برگزاری این کنگره مهم، در این زمینه قلم بزنند.

عاملی بیان داشت: البته گرچه حجم مقالات کم بود اما مقالات رسیده از نظر کیفی در سطح بسیار بالایی قرار داشت.