۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۸

بازدید رئیس جمهور از اولین نمایشگاه دستاوردهای لیزری کشور

رئیس جمهور از اولین نمایشگاه دستاوردهای لیزری مرکز علوم و فنون لیزری ایران بازدید و از محصولات ارائه شده در این نمایشگاه رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز یکشنبه در هفتمین روز از ایام الله دهه فجر با حضور در محل نمایشگاه بین المللی تهران ضمن افتتاح نمایشگاه دستاوردهای ملی علوم و فنون لیزر ایران از غرفه های موجود در این نمایشگاه بازدید کرد و با توضیحات دست اندرکاران در جریان فعالیت های انجام شده قرار گرفت.

این نمایشگاه نتیجه گام های بلندی است که از 3 سال پیش توسط دانشمندان جوان ایران در این مرکز در زمینه بومی کردن دانش فنی و طراحی مهندسی لیزرهای پیشرفته صنعتی و پزشکی آغاز شده است.

لیزرهای پرتوان دیسک، لیزرهای فیبر نوری ، لیزرهای پرتوان نیمه هادی، قطعات اپتیک پیشرفته و لایه نشانهای حساس و دقیق، از جمله دستاوردهای ارایه شده در این نمایشگاه است که برخی از آنها در خاورمیانه بی نظیر است و در قاره آسیا نیز فقط تعدادی از کشورها توان تولید آن را دارند.

«لیزر دیسک» از جمله مهمترین دستاورد ارائه شده در این نمایشگاه است که توسط رئیس جمهور رونمایی شد. این لیزر پیشرفته بیشترین کاربرد را در مصارف صنعتی داشته و کشورهای محدودی توانایی تولید آن را دارند.

وزیران جهاد کشاورزی،صنایع و معادن،ارتباطات و فناوری اطلاعات ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ،رییس جمهور را در این بازدید همراهی کردند.

 

