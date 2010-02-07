ظرفیت جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان به مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار می توانند برای ثبت نام و ارائه مدارک اقدام کنند. بر اساس اعلام مرکز امور هیئت علمی، تمامی افراد متقاضی شرکت در فراخوان باید در موعد مقرر کلیه مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی دانشگاه ارائه دهند.

مرکز امور هیئت علمی ظرفیت پذیرش را 900 نفر در گروه های مختلف آموزشی بالینی، علوم پایه و عمومی اعلام کرده است. در میان دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پذیرش 105 نفر در 90 رشته بالاترین میزان جذب هیئت علمی را دارد و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با یک نفر پذیرش در یک رشته دارای کمترین میزان جذب هیئت علمی است.

بکارگیری تمام افراد پذیرفته شده در فراخوان به صورت تمام وقت جغرافیایی خواهد بود. اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها که مشمول گذراندن تعهدات قانونی هستند باید برای شرکت در فراخوان حداقل پس از گذراندن یکسال از تعهدات قانونی خود با معرفی نامه از دانشگاه مبداء جهت شرکت در فراخوان مراجعه کنند.

بر این اساس، تمامی افراد در صورتی جذب خواهند شد که مجوز استخدامی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شود.

به گزارش مهر، از جمله شرایط عمومی جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی، اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی، داشتن کارت پایان خدمت ویژه آقایان اعلام شده و در هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی در شرایط مساوی اولویت استخدام با متقاضیان بومی است.

شرایط اختصاصی استخدام هیئت علمی علوم پزشکی دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D) و شرایط سنی از جمله حداکثر سن 35 سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی است.