دومین مرکز ارتقای مهارت استان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی سمنان به عنوان دومین مرکز ارتقاء مهارت در استان سمنان است که صبح یکشنبه با حضور استاندار سمنان در شهرک صنعتی این شهر به بهره برداری رسید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در آیین بهره برداری از این مرکز گفت: مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی سمنان با بیش از 10 میلیارد و 900 میلیون ریال احداث و تجهیز شده است.

ابراهیم محمودی با اشاره به اینکه احداث این مرکز از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان بوده است، گفت: مرکز ارتقاء مهارت شهرک صتعتی سمنان در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و زیربنای دو هزار و 500 مترمربع احداث شده است.

به گفته وی، ارائه آموزش های مهارتی و ارتقاء سطح فنی شاغلان در شهرک صنعتی سمنان از اهداف راه اندازی این مرکز است.

وی با اشاره به اینکه اولین مرکز ارتقای مهارت در ایوانکی شهرستان گرمسار به بهره برداری رسیده است، گفت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان ایجاد چهار مرکز ارتقاء مهارت در شهرک های مختلف صنعتی این استان مصوب شده بود که دو مرکز باقی مانده در دامغان و شاهرود در حال احداث است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان تصریح کرد: این مرکز شامل چهار کارگاه آموزشی، سالن چند منظوره، واحد اداری و ... است که برای تجهیز آن سه میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است.