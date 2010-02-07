54 پروژه کشاورزی در شهرستان نهبندان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مجتمع پرواربندی شتر جنگ نهبندان گفت: برای بهره‌ برداری از این پروژه‌ها بالغ بر 26 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

محمد زاری اظهار داشت: شهرستان نهبندان پتانسیل زیادی در زمینه کشاورزی و دامپروری دارد که هنوز حدود نیمی از آن به بهره ‌برداری نرسیده است.

وی ادامه داد: بیش از 100 هزار نفر شتر در این منطقه وجود دارد که با برنامه ‌ریزی صحیح می ‌تواند منبع ایجاد اشتغال باشد.

وی با بیان اینکه بیش از 800 هکتار از اراضی این شهرستان در دست یکپارچه سازی و نظام دهی هستند، افزود: تاکنون بالغ بر 200 هکتار از اراضی این شهرستان یکپارچه سازی و نظام دهی شده‌ اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی طرح مجتمع پرواربندی شتر جنگ نهبندان را یکی از پروژه‌های جهاد کشاورزی این شهرستان عنوان کرد و گفت: این مجتمع در راستای طرح تعادل دام و مرتع راه‌ اندازی شده است.

زاری با اشاره به اینکه هر واحد این مجتمع هزار و 200 متر زیربنا دارد ادامه داد: با بهره‌ب رداری از این مجتمع برای 100 نفر به طور مستقیم و 200 نفر به طورغیر مستقیم ایجاد اشتغال می ‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ظرفیت مجتمع پرواربندی نهبندان دو هزار و 500 نفر است، بیان داشت: تعداد واحد‌های واگذار شده 60 مورد و ظرفیت هر واحد 25 تا 50 نفر است

محمد خیرخواه با اشاره به اینکه تولید گوشت سالیانه این مجتمع 787 تن گوشت قرمز است، گفت: این مجتمع با مشارکت و توانایی خود افراد انجام شده است.

وی از احداث کشتارگاه‌ صنعتی در کنار این مجتمع خبر داد و گفت: باید این امر مهم با مشارکت مردم و مسئولان پیشرفت رو به رشدی داشته باشد.

سایر پروژه های کشاورزی شهرستان نهبندان در بخش‌های آموزش و ترویج، آب و خاک، امور دام، آبخیزداری، زراعت، باغبانی و آبزی پروری بود که به بهره برداری رسیدند.