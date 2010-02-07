به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت د کالیفورنین، در این مسابقه از بین مقالاتی که کودکان در 250 کلمه در مورد این نویسنده و مرکز ملی اشتاین‌بک نوشته‌اند آثار برتر انتخاب و به نویسندگان جایزه اهدا می‌شود.

به 20 کودک برنده در این مسابقه بلیت رایگان جشن تولد این نویسنده در موزه تعلق خواهد گرفت که به مدت دو ساعت و شامل تور گردش در موزه، نهار با پذیرایی پیتزا و بستنی خواهد بود.

جشن سالگرد تولد این نویسنده در روز 27 فوریه (8 اسفند) در مرکز ملی اشتاین‌بک برگزار می شود.

جان اشتاین‌بک متولد 1902 یکی از پر خواننده‎ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا است.وی در سال 1962 برنده جایزه نوبل ادبیات شد.

از مشهورترین آثار او "موشها و آدمها""و کتاب برنده جایزه پولیتزر"خوشه‎های خشم" است که هر دو نمونه‎هایی از زندگی طبقه کارگر آمریکا و کارگران مهاجر در دوره رکود بزرگ را به نمایش می‌گذارد.

از آثار اشتاین‌بک که به فارسی ترجمه شده می‌توان به "خوشه‌های خشم" ترجمه شاهرخ مسکوب، "موشها و آدمها" ترجمه پرویز داریوش، "مروارید" ترجمه نصرت اله مهرگان و "شرق بهشت"ترجمه دکتر بهرام مقدادی اشاره کرد.

