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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

کودکان درباره اشتاین‌بک انشاء می‌نویسند

کودکان درباره اشتاین‌بک انشاء می‌نویسند

مسابقه انشاء‌نویسی برای کودکان به مناسبت سالگرد تولد جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی از سوی مرکز ملی اشتاین‌بک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت د کالیفورنین، در این مسابقه از بین مقالاتی که کودکان در 250 کلمه در مورد این نویسنده و مرکز ملی اشتاین‌بک نوشته‌اند آثار  برتر انتخاب و به نویسندگان جایزه اهدا می‌شود.

به 20 کودک برنده در این مسابقه بلیت رایگان جشن تولد این نویسنده در موزه تعلق خواهد گرفت که به مدت دو ساعت و شامل تور گردش در موزه، نهار با پذیرایی پیتزا و بستنی خواهد بود.

جشن سالگرد تولد این نویسنده در روز 27 فوریه (8 اسفند) در مرکز ملی اشتاین‌بک برگزار می شود.

جان اشتاین‌بک متولد 1902 یکی از پر خواننده‎ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا است.وی در سال 1962 برنده جایزه نوبل ادبیات شد.

از مشهورترین آثار او "موشها و آدمها""و کتاب برنده جایزه پولیتزر"خوشه‎های خشم"  است که هر دو نمونه‎هایی از زندگی طبقه کارگر آمریکا و کارگران مهاجر در دوره رکود بزرگ را به نمایش می‌گذارد.

از آثار اشتاین‌بک که به فارسی ترجمه شده می‌توان به "خوشه‌های خشم" ترجمه شاهرخ مسکوب، "موشها و آدمها" ترجمه پرویز داریوش، "مروارید" ترجمه نصرت اله مهرگان و "شرق بهشت"ترجمه دکتر بهرام مقدادی اشاره کرد.

کد مطلب 1031259

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