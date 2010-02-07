کشف مواد مخدر در رودبار 25 برابر شد

سرهنگ رحیم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان کشف و ضبط شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 برابر شده است.

وی با اعلام اینکه در این ارتباط 400 نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند، اظهار داشت: فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رودباردرامر مبارزه با مواد مخدر در بین فرماندهی های نیروی انتظامی شهرستانهای استان گیلان به عنوان برتر شناخته شده است.

شعبانی در ادامه از کشف 153 قلم اشیای عتیقه در شهرستان رودبار خبر داد و افزود: این اشیا شامل سینی، ظروف سفالی، فنجان، پارچ، گرز، سکه، مهره، بازو بند، زنگوله، پیاله و سایراشیای دیگر است.

فرماندهی نیروی انتظامی رودبار یاد آور شد: دربررسی های اولیه اشیای کشف شده مربوط به دوره اسلامی است.