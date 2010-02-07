بخشهای قم فاقد مرکز قرآنی ثبت شده است

حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم عدم فرهنگ سازی مناسب را یکی از دلایل عدم ثبت قانونی مراکز قرآنی در بخش‌های قم دانست و اظهار داشت: این مسئله باعث شده که همکاری افراد ثروتمند برای حمایت از مراکز قرآنی بسیار ضعیف باشد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد اندکی مراکز قرآنی در شهرهای تابعه استان قم وجود دارند که هیچ کدام از آنها ثبت شده نیستند.



وی بنیه مالی ضعیف را دومین دلیل این مسئله برشمرد و گفت: هر مؤسسه یا مرکز قرآنی برای تأسیس و ثبت قانونی احتیاج به امکانات اولیه دارد.



عظیمی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، افراد علاقمند به تحصیل در مراکز و مؤسسات قرآنی در بخش‌های قم به ویژه در روستاها وجود دارند اما این افراد از کمترین امکانات و فضای مناسب برای تحصیل برخوردار نیستند.



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم خاطرنشان کرد: کم‌توجهی مردم به فرهنگ قرآنی به علت فقر مالی و معنوی و کم‌توجهی مسئولان به این امر مهم از دیگر عواملی است که مانع از تأسیس مراکز قرآنی در شهرهای تابعه شده است.



به گفته عظیمی 31 مرکز و موسسه قرآنی ثبت شده در قم وجود دارند که مسئولان بیشتر این موسسات را بانوان تشکیل می‌دهند.