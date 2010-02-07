نظام جمهوری اسلامی ایران به سرعت رو به پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور فرماندهان، مسئولان و کلیه کارکنان ستاد نیروی زمینی سپاه در محل حسینیه امام خمینی (ره) ستاد نیرو برگزار شد.

سردار محمد پاکپور در این مراسم طی سخنانی با یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس و امام بزرگوار، پیروزی انقلاب اسلامی را نعمت بزرگ الهی خواند و گفت: ما به عنوان فرزندان انقلاب باید قدردانی این نظام باشیم و کفران نکنیم.

وی با مرور وضعیت کشور در قبل از انقلاب و غیر قابل قیاس خواندن آن با وضعیت فعلی گفت وضعیت کشور از نظر فرهنگی در زمان ستم شاهی با جشن های 2500 ساله به صورت تصاعدی رو به بی بند و باری می رفت و مسئولان فرهنگی وقت تلاش داشتند کشور را به یک جامعه کاملا غربی و بی دین تبدیل نمایند.

وی در خصوص وابستگی سیاسی ایران نیز گفت: وابستگی سیاسی به آمریکا و غرب به حدی بود که در کوچک ترین تصمیم گیری ها باید از آمریکایی ها اجازه می گرفتند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در خصوص وضعیت تجهیزات نظامی کشور گفت: در زمان قبل ازانقلاب برای ساخت ابتدایی ترین جنگ افزار و مهمات نظامی وابستگی کامل داشتیم و مهندسان و متخصصان ما به خودشان اجازه نمی دادند که حتی در این امور دخالت کنند و این تفکر آنقدر در کشور سایه افکنده بود که در اوایل انقلاب نیز حکمفرما بود.

سردار پاکپور با اشاره به اینکه قبل ازانقلاب استارت چند پروژه اتمی اتمی توسط غربی ها در کشور زده شده بود ولی به واسطه اینکه از متخصصین و مهندسین داخلی در پروژه های فوق حضور نداشتند و یا اگر هم حضور داشتند تاثیر گذار نبودند بلافاصله بعد از انقلاب به تعطیلی کشانده شد ولی الان ما در بحث انرژی صلح آمیز هسته ای به نقطه اوج رسیده ایم و استکبار جهانی و غرب از این موضوع عصبانی می باشند و حاضر نیستند که این حق مسلم ما برای دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای به سرانجام برسد.