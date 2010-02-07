داروخانه ها بیمه ها را تهدید به نپذیرفتن نسخه کردند

دکتر رهبر مژدهی آذر ضمن تایید نامه ارسالی انجمن داروسازان ایران به برخی از وزیران و مدیران دولتی ونظارتی به خبرنگار مهر گفت: در این نامه که نسخه ای از آن نیز برای استاندار تهران ارسال شده است نسبت به پیامدهای بی توجهی بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها انتقاد کرده ایم.

در قسمتی از این نامه آمده است: بیش از 12 هزار داروسازان در داروخانه های کشور به وظیفه خود در قبال بیمه شدگان پایبند هستند ولی در مقابل سازمانهای بیمه گر نسبت به تعهدات خود و قرارداد با داروخانه ها توجهی ندارند.

رئیس انجمن داروسازان گفت: در این نامه از مسئولین و مدیران مربوطه خواسته شده که نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمانهای بیمه گر جدی تر بوده و متوجه عواقب ناگوار این موضوع باشند.

این در حالی است که چند پیش نیز رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری موضوع مطالبات شرکتهای دارویی و داروخانه ها از سازمانهای بیمه گر و عواقب تاخیر در پرداخت این مطالبات را مورد توجه قرار داده بود.

مژدهی آذر ادامه داد: انجمن داروسازان ایران حداکثر تا پایان بهمن به بیمه ها فرصت داده که نسبت به پرداخت مطالبات صورت حسابهای داروخانه ها اقدام کنند و در غیر این صورت و به رغم میل باطنی ناچار خواهیم بود که روز و ساعت مشخصی را برای دریافت نقدی نسخ بیمه ای از بیمار اعلام کنیم تا بیماران خودشان جهت دریافت هزینه به سازمانهای بیمه گر مراجعه کنند.

نامه انجمن داروسازان به وزیر رفاه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل سازمان نظام پزشکس ایران، دفتر ریاست جمهوری، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، مدیرکل اداره دارو و موادمخدر وزارت بهداشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و... ارسال شده است.

رئیس انجمن داروسازان با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی در نحوه پرداخت مطالبات داروخانه ها گفت: سازمان تامین اجتماعی برای هر روز تاخیر پرداخت حق بیمه کارگری جریمه ای دریافت می کند. در حالی که خودش نسبت به اجرای قانون بیمه همگانی که می بایست 60 درصد هزینه نسخ تحویلی را پس از ارائه اسناد پرداخت نماید عمل نمی کند.

مژدهی آذر با اشاره به تماس استانداری با دفتر انجمن داروسازان برای معرفی مسئولین پاسخگو در خصوص مطالبات داروخانه ها گفت: با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و هزینه های داروخانه ها حداقل سه برابر افزایش می یابد ادامه این روند باعث وقفه در ارائه خدمات دارویی به بیماران و مراجعان می شود.