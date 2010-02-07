همایش بین‌المللی گفتگوی علمای مسلمان و ادیان شرقی



اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان قرار است همایش بین‌المللی با موضوع گفتگوی میان اسلام و ادیان بزرگ شرقی چون هندوئیسم و بودیسم را طی روزهای 19 و 20 فوریه (30 بهمن و اول اسفند) برگزار کند.



این همایش با هدف ترویج درک میان مسلمانان و پیروان ادیان شرقی و همچنین از بین بردن موانعی که می تواند به بدگمانی و عدم اطمینان دو طرف منتهی شود برگزار خواهد شد.

براساس اعلام اتحادیه بین المللی علمای مسلمان، گفتگو با دیگران از اصول اولیه اسلام است که در قرآن سفارش شده است و این همایش گامی رو به جلو در این راستا است. تمام انسانها از یک خانواده هستند و باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز و تعامل داشته باشند.

این همایش بخشی از فرآیند برقراری ارتباط اتحادیه بین المللی علمای مسلمان با پیروان ادیان شرقی است که بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند. همچنین قرار است گفتگوهای مشابهی با ادیان آفریقایی برگزار شود.

قرار است حدود 160 هیئت از رهبران دینی، سیاستمداران و شخصیتهای آکادمیک در این همایش دو روزه شرکت کنند.

دولت ایتالیا نیز ممنوعیت روبنده را بررسی می‌کند!



پس از فرانسه، دولت ایتالیا نیز به رغم ادعای وجود آزادی در کشور، بحث و بررسی درباره قانونی را آغاز کرده تا در نهایت به ممنوعیت روبنده در این کشور اروپایی منتهی شود.



مارا کارفاگنا وزیر تساوی ایتالیا گفت: درحال حاضر قانونی درحال بررسی است که استفاده از روبنده و برقع را که از نمادهای مذهبی به شمار نمی رود ممنوع خواهد کرد.

وی گفت: من کاملا با ابتکار عمل فرانسه موافق هستم و تصور می کنم دیگر کشورهای اروپایی نیز باید به این سمت حرکت کنند.

هفته گشته یک هئیت پارلمانی در فرانسه گزارش 200 صفحه ای را منتشر کرد و طی آن ممنوعیت روبنده و برقع را در مدارس، بیمارستانها، پایانه های مسافربری و دفاتر دولتی توصیه کرد.

رئیس پارلمان ترکیه: اسلام‌هراسی از سوی ستادهای متعصب هدایت و تقویت می‌شود



رئیس پارلمان ترکیه شنبه 31 ژانویه ( 10 بهمن ماه) در اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی در اوگاندا، اسلام هراسی را پدیده‌ای عمدی تعریف کرد که به واسطه ستادهای متعصب تغذیه می‌شود که مسلمانان باید با آن مبارزه کنند.



محمد علی شاهین رئیس پارلمان ترکیه گفت: اسلام هراسی گفتمانی عمدی، ناعادلانه و نادرست است.

وی افزود: تصمیم سوئیس برای ممنوعیت ساخت مناره نشان می دهد، فعالیتها و اقدامات علیه اسلام ادامه خواهد یافت.

اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی یکشنبه 11 بهمن ماه خاتمه یافت.

نظام بانکداری اسلامی در زامبیا راه‌اندازی شد



کشور افریقایی زامبیا با تدوین راهبردهای تازه‌ای برای خدمات بانکی شرع‌محور برای نخستین بار وارد صنعت پررونق و درحال پیشرفت اقتصاد اسلامی شد تا مشتریان مسلمان را به خود جلب کرده و به اقتصاد این کشور کمک کند.



دکتر کالب فوندانگا رئیس بانک زامبیان گفت: این راهبردها با هدف ارائه چارچوب وسیعی برای اجرای خدمات بانکداری در کشور فراهم می‌کند.

بانک زامبیا مقرراتی را نهایی کرده که طی آن چارچوبی برای بانکهای این کشور با هدف ارائه خدمات اقتصادی فراهم می‌کند.

مساجد اسپانیا برای یک هفته میزبان غیرمسلمانان بودند



مسلمانان اسپانیایی درهای مساجد و مراکز اسلامی خود را طی هفته گذشته به روی غیرمسلمانان این کشور اروپایی گشودند تا با برقراری ارتباطهای مؤثر به جامعه کمک کرده و باورهای نادرست درباره دین خود را اصلاح کنند.



دکتر علا سعید رئیس اتحادیه اسلامی ائمه جمعه و وعاظ اسپانیا گفت: روزهای گشایش درهای فرهنگی به عنوان یک رویداد فرهنگی مهمترین عامل برای بسیاری از مساجد و مراکز اسلامی است تا با جامعه ارتباط برقرار کنند.

مساجد و مراکز اسلامی این رویداد را با هدف آموزش مردم اسپانیا درباره فرهنگ و سنتهای اسلام برگزار می کنند. در این رویداد بحثهایی درباره موضع اسلام و همزیستی و تکثرگرایی بررسی می شوند.

برگزاری نمایشگاه های ارائه کننده لباسهای سنتی مسلمانان، غذای حلال و فعالیتهای هنری از دیگر بخشهای این رویداد فرهنگی است.

در طول این روزها مسلمانان نمازهای جماعت خود را در فضای آزاد اقامه می کنند تا عموم مردم آداب و سنن آنها را تماشا کنند.

آموزگاران معارف اسلامی آلمان مدرک دانشگاهی می‌گیرند



شورای علوم علوم انسانی آلمان پیشنهاد کرده است آموزگاران معارف اسلامی مدارس باید به عنوان بخشی از شرایط تدریس خود دارای مدرک دانشگاهی الهیات باشند، پیشنهادی که مورد استقبال دولت و دیگران قرار گرفته است.



پیتر استورشنایدر رئیس شورای علم و علوم انسانی آلمان همزمان با انتشار گزارش جدید این شورا در جمع خبرنگاران گفت: بیش از چهار میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که کودکان این مسلمانان از حق یادگیری دین خود در مدارس برخوردارند.

براساس گزارش این شورا آلمان دارای 700 هزار دانش آموز مسلمان است که این تعداد به 2 هزار آموزگار اسلامی نیاز دارند.

استورشنایدر گفت: آموزگاران این کلاسها باید مدرک آکادمیک دریافت کنند.

برای رسیدن به چنین هدفی، این شورا با استفاده از مقامات ارشد دولتی و اساتید دانشگاه پیشنهاد تشکیل دپارتمانهای الهیات اسلامی در دو یا سه دانشگاه را در مرحله اول مطرح کرده و خواستار تشکیل گروه های مشورتی از جامعه اسلامی شده تا بتواند درباره محتوا و اساتید این دپارتمانها تصمیم گیری و نگرانی درباره مدرسان این واحدها رفع شود.

فروشگاه بزرگ گوشت حلال فردا در پایتخت ایتالیا افتتاح شد



نخستین فروشگاه بزرگ گوشت حلال شنبه 17 بهمن ماه در رم افتتاح شد تا مسلمانان بتوانند گوشتی را خریداری کنند که براساس اصول اسلام و شرع ذبح شده است.



مهاجران مسلمان و تازه مسلمانان شدگان ایتالیایی می‌توانند گوشت حلال را از قصابی‌ها تهیه کنند اما تا کنون امکان خرید محصولات گوشتی حلال در فروشگاههای بزرگ وجود نداشت و براساس اظهارات تحلیلگران افتتاح این فروشگاه می‌تواند گامی در راستای ادغام مسلمانان ایتالیا در جامعه باشد.

دادگاه لغو قانون منع حجاب در مدارس اورگان آمریکا در جریان است



دادگاه شهر سی‌لم در ایالت اورگان آمریکا جمعه 16 بهمن ماه به بررسی لغو قانون منع پوشش در مدارس دولتی پرداخت، قانونی با قدمت چندین دهه که بحث و گفتگوها در رابطه با آن افزایش یافته است.



قانون منع پوشش دینی در مدارس از سوی عده ای از مخالفان با آن پیگیری شده و به عنوان قانونی مغایر با قانون اساسی و تبعیض آمیز توصیف شده است، اما عده دیگری به منظور جلوگیری از لغو آن تلاش می کنند اصلاحیه ای به آن اضافه کنند مبنی بر اینکه مدارس پوشش دینی را در صورتی ممنوع کنند که با بی طرفی دینی در کلاس منافات داشته باشد.

این درحالی است که منتقدان قانون این اصلاحیه را مورد پذیرش قرار نداده اند.