فرانسه به روسیه ناو می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، دریادار "اولگ بارتسف" معاون فرمانده نیروی دریایی روسیه با اعلام این مطلب در ادامه گفت : هر چند پیش از این "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه فروش ناوهای مدل " Mistral amphibious" را ممنوع کرده بود اما پاریس مجوز فروش این ناو به روسیه را صادر می کند.

به گفته این مقام روسی، فروش این ناو به روسیه در ماه فرویه و یا مارس نهایی نمی شود، اما مسکو در حال رایزنی با پاریس درباره تسهیل این روند است.

این در حالی است که در آذرماه فرمانده نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که کشورش برای توسعه توان نظامی خود فقط وابسته به فرانسه نیست و در این راه با کشورهای دیگر نیز مذاکره می کند.

پس از آنکه در مذاکرات روسیه با فرانسه برای خرید یک فروند ناو هلیکوپتربر خلل ایجاد شد "ولادیمیر ویسوتسکی" اعلام کرد که روسیه می تواند نیاز خود در این راه را از سایر کشورها تامین کند.