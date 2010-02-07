قاسمی جامی به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این فیلم سینمایی سهشنبه 20 بهمنماه شروع میشود، اصغر نژادایمانی طراح صحنه و لباس، نادر فوقانی عکاس و مهرداد میرکیانی طراح چهرهپردازی به تازگی به گروه ملحق شدهاند. پیشتولید تا اسفندماه ادامه دارد و فیلمبرداری نیمه فروردین 89 در تهران شروع میشود.
حضور مجید صالحی، علی صادقی و مهران غفوریان در این فیلم قطعی شده و به زودی فهرست بازیگران کامل میشود. تهیهکننده "پیتزا مخلوط" حسن حبیبی خلیفهلو است. حسین قاسمی جامی فیلمهای سینمایی "چشم شیشهای"، "پریا"، "تا مرز دیدار"، "زمزمه بودا" و... را پیشتر کارگردانی کرده است.
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