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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

برای تامین‌سوخت راکتورامیرآباد

احمدی نژاد دستور آغاز غنی سازی 20 درصدی را اعلام کرد

احمدی نژاد دستور آغاز غنی سازی 20 درصدی را اعلام کرد

رئیس جمهور به سازمان انرژی اتمی دستور داد غنی سازی 20 درصد را برای تامین سوخت راکتور امیرآباد تهران که فراورده های پزشکی و تشخیصی تولید می کند، آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد لحظاتی پیش در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای لیزری کشور که با حضور متخصصان و چهره های علمی و دانشگاهی کشور برگزار شد خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آقای صالحی شما غنی سازی 20 درصد را آغاز کنید و ما در عین حال آماده مذاکره برای تبادل سوخت هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به مهلت دو ماهه ایران به غرب برای تامین سوخت رآکتور تهران، تاکید کرد که ایران همچنان آماده گفتگو بر سر راه های مبادله سوخت اتمی است.

احمدی نژاد خبر داد که در روزهای اخیر برخی کشورها برای مذاکره مجدد اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 1031274

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