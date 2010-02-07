88 درصد آبهای آذربایجان شرقی در بخش کشاورزی مصرف می شود

ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این حجم عظیم آ‌ب در بخشهای باغی و زراعی شهرستانهای آذربایجان شرقی به مصرف می‌رسد.

وی با تاکید بر صیانت از چشمه‌ های آب زیر زمینی آذربایجان شرقی اظهار داشت: هم اکنون به طور متوسط سالانه 59 میلیون مترمکعب افت منابع آب زیرزمینی در استان وجود دارد.

به گفته وی، در زمان حاضر 50 درصد آب مصرفی آذربایجان شرقی در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعتی از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی حجم ریالی توسعه طرحهای آبیاری، زهکشی، آبرسانی، تعمیر و نگهداری و سدسازی در استان را سالانه سه هزار میلیارد ریال ذکر کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: بحث کاهش منابع آبی استان جدی است و تلاش برای جلوگیری از کاهش و حفاظت از آن مشارکت همگانی را می‌طلبد.

هاشمی هشدار داد: در صورت عدم رعایت مصرف بهینه توسط مشترکان، منابع آب زیرزمینی که منابعی استراتژیک محسوب می شود با افت روزافزون مواجه خواهد شد.

هاشمی، تجمیع پایاب چاه‌ها، گسترش آبیاری تحت فشار، ساماندهی رودخانه‌ها و تغییر عمومی الگوی مصرف را مهمترین راهکار در شرایط کنونی برای حفظ منابع آبی از جمله منابع آب زیرزمینی دانست.