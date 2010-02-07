حسن آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این تعداد مزرعه آبزی پروری، برای سه هزار و 500 نفر فرصت اشتغال مستقیم فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه عوامل عدم تمایل مردم به مصرف محصولات آبزی احصاء شده است، اظهار داشت: محصولات این بخش در راستای تنوع بخشی و تغییر ذائقه مصرف جامعه، فرآوری می‌شود.

مدیرشیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: پنج فرآورده از 24 یافته تحقیقاتی توسط محققان مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان به سفارش مدیریت شیلات آذربایجان شرقی فرآوری شده است.

آخوندی این فرآورده ‌ها را شامل عصاره ماهی، خمیر ماهی آماده مصرف، کوفته ماهی، کباب کوبیده از گوشت دو گونه ماهی کپور نقره ‌ای و کیلکای دریای خزر و طرح ارتقای زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلا و فیتوتاک در شرایط مختلف به منظور عرضه سالم‌تر این محصولات به بازار عنوان کرد.

وی اضافه کرد: مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی آماده حمایت از سرمایه‌گذاران برای تولید انبوه فرآورده‌های جدید در بخش شیلات است.

آخوندی گفت: فعالیت مرکز شیلات آذربایجان شرقی از سال 73 با تولید 400 تن آبزی شروع شده و در سال جاری سه هزار و 200 تن ماهی سردآبی و گرم‌آبی در حوضچه‌های پرورش ماهی استان تولید شده است.