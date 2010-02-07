ساخت آپارتمان در تهران بجای شهربازی در گرگان!/ کودکان گرگانی در حسرت

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون توسعه،‌ عمران و حمل و نقل شهری صبح یکشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: جالب اینجاست پیمانکار پروژه شهربازی در آخرین جلسه ای که در گرگان تشکیل شد طی پیشنهادی به شهرداری اعلام کرد که می تواند به جای پرداخت بدهی خود و با تحویل وسایل شهربازی یک واحد آپارتمان در شمال شهر تهران به شهرداری گرگان تحویل نماید.

عبدالرضا چراغعلی افزود: این در حالیست که وجود مراکز پرهیجان و شادی بخش و پارکهای بازی در سرانه های عمومی شهروندان شهرهای امروز دنیا یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود.

وی اظهار داشت: شهر گرگان از سالهای گذشته دارای یک شهر بازی با قدمت بیش از 25 سال است که با توجه به رشد جمعیت و توسعه ناگهانی و برنامه ریزی نشده شهر گرگان، هیچ تناسبی بین نیازمندیهای شهروندان و شهر بازی موجود وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور در سال 1383 شهردار وقت گرگان با تصویب اعضای شورای شهر در دوره دوم در اقدامی عجولانه وارد مذاکره با فردی که فاقد صلاحیت فنی لازم بود، شد و با پرداخت مبلغ حدود دو میلیارد ریال فعالیت مربوط به طراحی و مشاوره سایت شهربازی و تله کابین را به این پیمانکار واگذار کرد تا طرف قرارداد ضمن انجام کلیه بررسیهای لازم در خصوص احداث تله کابین، تجهیزات و وسایل مورد نیاز شهربازی گرگان را مشخص و پیشنهاد نماید.

به گفته چراغعلی، پس از این اقدام، شهرداری بدون اخذ ضمانتهای قانونی لازم نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب پیمانکار سازنده تجهیزات اقدام کرد و اکنون پس از گذشت حدود پنج سال نه از تجهیزات مشخص شده و قرارداد خبری هست و نه از پیمانکار و نه از شهربازی.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: با شروع به کار شوراها در دوره سوم ، پیگیری امور مربوط به شهربازی در اولویت برنامه های کاری شهرداری و شورا قرار گرفت و شهردار گرگان ضمن انتخاب مشاور حقوقی پیگیریهای موثری را در راستای وصول مطالبات مردم گرگان انجام داد و چندی پیش نتیجه این اقدامات منجر به صدور حکم بازداشت پیمانکار متخلف از سوی دستگاه قضایی شد، ولی متاسفانه پیمانکار یاد شده پس از حضور در گرگان و انجام چند ملاقات و رایزنی پشت پرده در کمال شگفتی موفق به منتفی ساختن حکم جلب صادر شده شد.



وی عنوان کرد: در واقع با این اقدام غیر قانونی، تقریباً کلیه فعالیت های انجام شده حقوقی و پیگیریهای صورت گرفته توسط شهرداری برای احقاق حقوق مردم بی ثمر شد و از همه مهمتر اینکه از تجهیزات و وسایل شهربازی هم در طی این سالها خبری نشد.

چراغعلی افزود: جای این پرسش است که چگونه یک پیمانکار و با چه اهرم هایی توانسته است نهادی چون شهرداری را به بازی بگیرد و در مقابل عقد قرارداد، این چنین بی مسئولیت و در واقع با رفتاری تمسخر آمیز پیشنهاد یک واحد آپارتمانی را در مقابل شهربازی به شهرداری گرگان بدهد.

وی یادآورشد: پیگیری ماجرای شهربازی از آن جهت قابل توجه است که پس از گذشت بیش از پنج سال از تصویب پروژه و پرداخت بیش از 500 میلیون تومان از بودجه شهرداری به پیمانکار هنوز هیچ خبری از شهربازی نیست.

عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: البته بی حاصل بودن نتیجه ی کار توسط شهرداری در مطالبه حقوق قانونی خود علی رغم پیگیریهای صورت گرفته ، لابی های موثر این پیمانکار با نفوذ را نزد افرادی خاص تقویت می کند.

وی عنوان کرد: چگونه به انتظار خانواده های گرگانی که سال ها رویای ایجاد مکانی برای گذراندن اوقات فراغت و شاد بودن فرزندان را در سر می پروراندند را پاسخگو خواهیم داد.