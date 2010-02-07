برخورد با ورود دامهای غیرمجاز به داخل کشور باید با جدیت ادامه یابد

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با تاکید بر برخورد جدی با قاچاق دامهای غیرمجاز از مرزهای شرقی به داخل کشور گفت: با توجه به حساسیت امر و مخاطرات بهداشتی حاصل از تردد دامهای غیرمجاز در سطح استان که باعث افزایش شیوع بیماری مشترک بین انسان و دام می شود باید با قاچاق دام به استان کرمان مقابله جدی صورت گیرد.

وی شیوع بیماریهای دامی و تهدید جمعیت دامی استان و ایجاد اختلالات ژنتیکی در جمعیت دامی را از تاثیرات منفی قاچاق دام به استان دانست.

زیدآبادی تصریح کرد: براساس قوانین موجود دامهای خارجی که به صورت غیرمجاز در سطح استان توسط نیروی انتظامی کشف می شوند بلافاصله از سوی دامپزشکی به گمرک معرفی تا به نفع دولت ضبط و مصادره شوند.

وی افزود: در خصوص دامهای غیرمجاز که منشا داخلی دارند نیز مقرر شده است این دامها بلافاصله به کشتارگاه اعزام و در صورت تایید دامپزشکی کشتار و وارد بازار مصرف شوند.

مدیرکل دامپزشکی کرمان خواستار تشدید برخورد با هرگونه حمل و نقل غیرمجاز دام و تعامل و همکاری تمام دستگاه های مرتبط با دامپزشکی در این زمینه شد.