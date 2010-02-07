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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

ساماندهی ویدئوکلوپها و مراکز بازی رایانه ای شهریار

ساماندهی ویدئوکلوپها و مراکز بازی رایانه ای شهریار

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار از ساماندهی ویدئوکلوپها و مراکز بازی رایانه ای در سطح این شهرستان با همکاری نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام سید محمود حسینی در نشست مشترک اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای شهریار ، ملارد و قدس با نمایندگان اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی، اتحادیه ها و اصناف این شهرستانها با محوریت ساماندهی ویدئو کلوپها و مراکز بازی های رایانه ای اظهار داشت: این جلسه با هدف مهار و قانونمند کردن فعالیت و ساماندهی ویدئو کلوپها و مراکز بازیهای رایانه ای و بررسی مشکلات و مسائل موجود در این زمینه با هدف بررسی کاستیهای موجود و تعیین راهکارهای عملی در این خصوص تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد اداره ارشاد در نامه ای از کمیسیون نظارت اداره بازرگانی شهرستان شهریار در خصوص صدور پروانه کسب مراکز فرهنگی هنری پس از استعلام از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان توسط اتحادیه های مربوط درخواست جلسه کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد اتحادیه لوازم التحریر شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس قبل از صدور هرگونه مجوز برای متقاضیان صنوف ویدئوکلوپ، مراکز بازی های رایانه ای از اداره ارشاد شهرستان صلاحیت شخص متقاضی را استعلام کند.

حسینی بیان داشت: در مواردی که این اداره قصد دارد تا اماکن و مراکز فرهنگی هنری غیرمجاز و متخلف توسط اتحادیه ها ار پلمپ کند، از اداره کل ارشاد استان تهران استعلام شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد که به منظور بررسی نتایج اقدامات دستگاه های ذیربط در خصوص ساماندهی ویدئوکلوپها و بازیهای رایانه ای هر دو ماه یکبار نشستها برگزار شود.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 1031283

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