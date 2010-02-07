ساماندهی ویدئوکلوپها و مراکز بازی رایانه ای شهریار

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام سید محمود حسینی در نشست مشترک اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای شهریار ، ملارد و قدس با نمایندگان اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی، اتحادیه ها و اصناف این شهرستانها با محوریت ساماندهی ویدئو کلوپها و مراکز بازی های رایانه ای اظهار داشت: این جلسه با هدف مهار و قانونمند کردن فعالیت و ساماندهی ویدئو کلوپها و مراکز بازیهای رایانه ای و بررسی مشکلات و مسائل موجود در این زمینه با هدف بررسی کاستیهای موجود و تعیین راهکارهای عملی در این خصوص تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد اداره ارشاد در نامه ای از کمیسیون نظارت اداره بازرگانی شهرستان شهریار در خصوص صدور پروانه کسب مراکز فرهنگی هنری پس از استعلام از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان توسط اتحادیه های مربوط درخواست جلسه کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد اتحادیه لوازم التحریر شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس قبل از صدور هرگونه مجوز برای متقاضیان صنوف ویدئوکلوپ، مراکز بازی های رایانه ای از اداره ارشاد شهرستان صلاحیت شخص متقاضی را استعلام کند.

حسینی بیان داشت: در مواردی که این اداره قصد دارد تا اماکن و مراکز فرهنگی هنری غیرمجاز و متخلف توسط اتحادیه ها ار پلمپ کند، از اداره کل ارشاد استان تهران استعلام شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد که به منظور بررسی نتایج اقدامات دستگاه های ذیربط در خصوص ساماندهی ویدئوکلوپها و بازیهای رایانه ای هر دو ماه یکبار نشستها برگزار شود.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.