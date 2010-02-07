به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو یکشنبه در بیست و سومین جشنواره خوارزمی گفت: در جامعه ای که دانشمند قدر نبیند و در صدر ننشیند تعالی و توسعه انسانی جایی نخواهد داشت. از جمله راهکارهای مناسب برای کشف استعدادها و زمینه سازی برای رشد و شکوفایی آنها و نیز حمایت و تکریم بهترینها در رشته های مختلف عملی برگزاری جشنواره ها است و جشنواره خوارزمی نیز در زمره جشنواره های موفق و ماندگار در حیات 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود:‌ فراهم کردن عرصه رقابت خصوصاً در امور علمی بنیانگذاری سنت حسنه ای است که برای همه دست اندرکاران آن از بانیان و مباشران و حامیان تا هر کس که به هر نحو در جریان سازی چنین بنیانهای مرصوصی نقش آفرین باشد خیر و برکت در پی خواهد داشت و نسبت به آثار آن مأجور خواهد بود.

وزیر علوم تاکید کرد: وزارت علوم نیز به اقتضای راهبرد ثبات نظام اسلامی در حمایت از فعالیتهای علمی و تقدیر از برگزیدگان و سرامدان علم و دانش و نیز به تناسب وظایف ذاتی خود همواره مشوق اهل عمل و معرفت و مبلغ تحقیق و پژوهش بوده است و در اثر چنین حمایتی سطح کیفی و کمی آثار و مقالات و دستاوردهای عملی و پژوهشی در مقایسه با قبل رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است.

دانشجو این پیشرفت را حاصل اعتماد به نفس و خوداتکایی عملی استادان و دانشجویان علمی کشور دانست و تاکید کرد: بازگشت به خویش و اینکه "ما می توانیم" دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است که همه موفقیتهای علمی ما طی 30 سال استقلال و خودکفایی ناشی از همین رویکرد و نگرش فکری است.

وزیرعلوم توقف و رضایت از وضعیت فعلی را آفت بزرگ و خطرآفرین ذکر کرد و یادآور شد: باید با جدیت و مجاهدت با این نگرش مبارزه کرد و علی‌الدوام بر دامنه و عمق فعالیتهای علمی کشور افزود. رشد و توسعه علمی در جهان امروز بلاوقفه و با ضریب تصاعد هندسی است و مغفول کردن جامعه علمی ما به مسائل واهی سیاسی در جهت ایجاد فاصله میان حرکت رشد یابنده علمی ایران اسلامی با دیگرانی است که ایران مقتدر و توانا در علم و فناوری جهانی را بر نمی تابند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه تهران اضافه کرد: جان کلام معظم له تاکید بر علم آموزی و پیشرفت علمی است و هر چیزی که مانع از رشد و توسعه علمی کشور شود و یا موجب غفلت از ضرورتهای جنبش علمی ایران شود برخلاف مصلحت نظام به ویژه جامعه دانشگاهی ایران خواهد بود.

دانشجو یکی از اهداف اساسی جشنواره خوارزمی را الگوسازی برای کسانی دانست که در مسیر علمی خود به دنبال چهره های موفق می گردند و گفت: روایت بازگویی زمینه ها و علل توفیق هر یک از برگزیدگان علمی جشنواره خوارزمی می تواند بذر تلاش و حرکت علمی را در جان دهها و صدها محقق و دانشجوی دیگر بیافریند. الگوسازی روش تربیتی مناسبی است که هم در علوم تربیتی امروز و هم در آموزه های دینی ما مورد توجه است.

وزیرعلوم همچنین ابراز امیدواری کرد که این جشنواره با بهره گیری از تجارب و ظرفیتهای خود بر مجموعه دستاوردهای علمی کشور بیافزاید و راه صعود به قله های افتخار را بیش از پیش هموار کند.

وی همچنین به محققان برگزیده خوارزمی گفت: برای حرکت به سمت کمال ابزار و شرایط و لوازم آن ضروری است که مسئولان و مدیران مربوط وظیفه تمهید آنها را بر عهده دارند بنابراین بسترسازی و تدارک لوازم برای فعالیتهای علمی وظیفه مدیران و تلاش مضاعف و انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی رسالت شما عزیزان در سراسر جهان است که امیدوارم در نتیجه این تشریک مساعی زمینه های سیطره عدالت در جهان هستی و کائنات توسط انسان های مومن و متعهد و دانشمند فراهم شود.

وزیر علوم همچنین یادآور شد: دنیای امروز نیازمند عالم ملکوتی است و تنها در صورتی قادر به حفظ و توسعه حیات خود و برآورده ساختن نیازهای دنیوی و مادی خود در جهان خواهد بود که بتواند نگرش خود را در زمینه علوم تغییر دهد و ضمن احیا و صیانت از فرهنگ و هویت توحیدی خود علاوه بر کند و کاوش در این که چه بود و چه هست و چه خواهد شد پاسخ دهد.

دانشجو گفت: شناسایی و معرفی نخبگان جامعه و حمایت مالی و پشتیبانی عملی و فراهم آوردن امکانات تحقیق و توسعه و تقدیر از برگزیدگان جشنواره حاضر موجبات ترغیب و تشویق دانش پژوهان و فناوران را فراهم می کند و در نهایت به توسعه علم و فناوری در کشور می انجامد.