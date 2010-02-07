مرکز ناباروری شمالغرب کشور در ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، برای راه اندازی این مرکز که شامل بخش زنان و زایمان آی وی اف و بخش های عمومی، چشم، گوش، حلق، بینی، کلیه، اتاق عمل و بستری است 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

این مرکز دارای 16 تخت بستری است که شش تخت آن ویژه آی وی اف و بقیه ویژه بیماران دیگر است. در آئین افتتاح این مرکز حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در سخنانی با اشاره به برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی، توجه و انس با قرآن کریم و ترویج ارزش های الهی در جامعه را از مهمترین این برکات عنوان و اضافه کرد: متاسفانه در زمان طاغوت این کلام نورانی قرآن به فراموشی سپرده شده بود که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی تحولات چشمگیری در توجه به قرآن ایجاد شده است.

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس هم در این آئین افتتاح نخستین مرکز درمان ناباروری آی وی اف در استان را یکی از دستاوردهای علمی و پزشکی در استان دانست و گفت: دستیابی به شیوه های نوین علمی و پزشکی به مدد متخصصان بومی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

تیزرو مدیرعامل نخستین مرکز خصوصی درمان ناباروری آی وی اف شمالغرب کشور هم در این آئین گفت: در این مرکز علاوه بر روش آی وی اف، از روشهای دیگر از جمله ای یو آی گیفت و زیفت، انجماد جنین و میکرواینجکشن هم برای درمان ناباروری استفاده می شود.