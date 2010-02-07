  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

مرکز ناباروری شمالغرب کشور در ارومیه افتتاح شد

مرکز ناباروری شمالغرب کشور در ارومیه افتتاح شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نخستین مرکز درمان ناباروری آی وی اف منطقه شمالغرب کشور در ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، برای راه اندازی این مرکز که شامل بخش زنان و زایمان آی وی اف و بخش های عمومی، چشم، گوش، حلق، بینی، کلیه، اتاق عمل و بستری است 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

این مرکز دارای 16 تخت بستری است که شش تخت آن ویژه آی وی اف و بقیه ویژه بیماران دیگر است. در آئین افتتاح این مرکز حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در سخنانی با اشاره به برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی، توجه و انس با قرآن کریم و ترویج ارزش های الهی در جامعه را از مهمترین این برکات عنوان و اضافه کرد: متاسفانه در زمان طاغوت این کلام نورانی قرآن به فراموشی سپرده شده بود که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی تحولات چشمگیری در توجه به قرآن ایجاد شده است.

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس هم در این آئین افتتاح نخستین مرکز درمان ناباروری آی وی اف در استان را یکی از دستاوردهای علمی و پزشکی در استان دانست و گفت: دستیابی به شیوه های نوین علمی و پزشکی به مدد متخصصان بومی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

تیزرو مدیرعامل نخستین مرکز خصوصی درمان ناباروری آی وی اف شمالغرب کشور هم در این آئین گفت: در این مرکز علاوه بر روش آی وی اف، از روشهای دیگر از جمله ای یو آی گیفت و زیفت، انجماد جنین و میکرواینجکشن هم برای درمان ناباروری استفاده می شود.

کد مطلب 1031286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها