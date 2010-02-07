به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا طی روزهای 6 تا 8 فروردین‎ماه سال آینده با حضور 16 بازیکن برتر آسیا در شهر گوانگژو چین برگزار خواهد شد.

در دوره پیشین این رقابت‎ها محمدرضا اخلاق‎‏پسند به عنوان نماینده کشورمان شرکت کرد اما امسال نوشاد عالمیان به عنوان نفر اول تیم ملی همراه با فواد کاسب (سرمربی) در مسابقات کاپ آسیا شرکت می کند.

برای این دوره از پیکارهای تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا 60 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه نتایج بدست آمده در این رقابت‎ها تاثیر مستقمیم روی رده‎بندی جهانی بازیکنان شرکت‎کننده دارد.

چین (3 نفر)، چین‎تایپه، ژاپن، هنگ‎گنگ، کره‌جنوبی و سنگاپور(2 نفر)، هند و کویت (یک نفر) دیگر کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا شرکت خواهند کرد.

تهران و ماهشهر طی سال‌های 2003 و 2004 میزبان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا بوده‌اند.