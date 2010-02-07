لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای منابع آبی تبریز

محمود چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه مدیریت منابع آبی تبریز قرار گیرد تامین نیاز نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به اولویت‌های مهم در زمینه حفاظت از منابع آبی اظهار داشت: چهار جلسه در این زمینه در تبریز تشکیل شده و مصوباتی نیز در طی جلسه‌های اخیر مورد تصویب قرارگرفته است.

سرپرست فرمانداری تبریز با بیان اینکه حفاظت از منابع آبی زمین و زیرزمینی نیازمند برنامه‌ریزی منظم و هماهنگ شده است، تاکید کرد: فلسفه وجودی شورای حفاظت از منابع آبی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در امر تامین آب و حراست از منابع آبی است.

چمنی، تاکید کرد: ارائه برنامه‌های مستدل در مورد صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی مانند قنات‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا بر اساس برنامه‌های ارائه شده، اعتبارات لازم جذب شود.

سرپرست فرمانداری تبریز اظهار داشت: کاشت محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند از سوی جهاد کشاورزی و مدیرت آب و تامین آب مورد نیاز از جمله موارد مهمی است که می‌تواند نیاز آب کشاورزی شهرستان و استان را تامین کند.

وی سد سازی و مهار آب‌های سطحی و زیرزمینی را از دیگر اولویت‌های مهم مسئولان دانست و گفت: با تحقق این مهم می توان از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری کرد.