حکم باقر لاریجانی برای یک نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی طی حکمی دکتر حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسات هیئت امناء بیمارستان شریعتی به مدت دو سال تعیین کرد.

دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران این حکم را در راستای اجرای بند 24 ماده واحد قانون بودجه سال 88 (هیئت امنایی شدن بیمارستانها) به دکتر شهریاری اعطا کرده است.

شهریاری نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است.

لاریجانی همچنین طی حکمی دکتر بتول احمدی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت را به سمت مشاور امور زنان ریاست دانشگاه منصوب کرد. دکتر بتول احمدی استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت است.