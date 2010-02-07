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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

با 19 سال تاخیر؛

مجتمع مسکونی 31 واحدی پزشکان در منجیل به بهره برداری رسید

مجتمع مسکونی 31 واحدی پزشکان در منجیل به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: مجتمع مسکونی 31 واحدی پزشکان شهرستان رودبار در شهرک ایثارگران منجیل با 19 سال تاخیر به مناسبت سالگرد سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در مراسم افتتاح این پروژه گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع با اعتباری افزون بر 21 میلیارد ریال ساخته شده است.

عقیل قلی پور افزود: از این میزان اعتبار 17 میلیارد ریال توسط اتحادیه اقتصادی اروپا و چهار میلیارد ریال از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان تامین شده است.

وی ادامه داد: ساخت این پروژه از سال 1369 بعد از حادثه دلخراش زلزله شروع و بنا به دلائل مختلف به تاخیر افتاده بود، خوشبختانه امروز به بهره برداری رسید.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: امکانات لازم برای این مجتمع در نظر گرفته شده و کلیه پزشکان و متخصصان می توانند به صورت رایگان در این مجتمع ساکن شوند.

وی در خصوص ساخت بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار یاد آور شد: این بیمارستان با بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در حال ساخت است.
کد مطلب 1031306

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