رشد قابل توجه فعالیتهای قرآنی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید سرابی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت نهم اساس و مبنا را تقویت بنیان های دینی جامعه و حاکمیت ارزش ها و معارف الهی و در رأس آن آموزه های قرآن کریم و سیره خاندان وحی علیهم صلوات الله قرارداده است افزود: در این مدت به این دو یادگار گران سنگ پیامبر اعظم (ص) توجه ویژه ای شد و این دفتر نیز به طور رسمی و جدی زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به بسط و گسترش فعالیتهای قرآنی در سطح استان پرداخت.

وی ایجاد زمینه نوآوری در فعالیتهای قرآنی، معرفی واطلاع رسانی استعدادها و ظرفیتهای قرآنی، ایجاد فضای رقابت بین فعالان قرآنی، کمک به ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای با محوریت قرآن، ایجاد همفکری و تعامل بین مجموعه ها و ارگانهای دولتی و مردمی جهت پر رنگ نمودن هر چه بیشتر قرآن در جامعه را از برنامه های دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی اعلام کرد.

سرابی ارتقاء جایگاه فرهنگ قرآنی در فرهنگ عمومی مردم و ایجاد بستر مناسب جهت ترویج این فرهنگ، تقویت نقش نهادهای مردمی در اجرای فعالیتهای قرآنی، تشخیص اولویتهای قرآنی استان در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و عموم مردم را از اهداف تشکیل این دفتر در استان خراسان رضوی دانست و ادامه داد: برنامه ریزی در راستای تأسیس مؤسسات قرآن به منظور بهره مندی مناطق محروم و شهرهای مختلف استان ایجاد بستر مناسب جهت حمایت از تشکلهای قرآنی با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای آنها در فعالیتهای قرآنی، تجلیل از خادمان قرآنی به منظور تکریم و قدردانی از آنان و نهادینه کردن خدمت به کلام وحی در بین مردم و حمایت و نظارت بر تولید محصولات قرآنی در سطح استان جهت بالابردن سطح کیفی و کمی محصولات از مهمترین اهداف این دفتر است.

وی خاطر نشان کرد: رشته های حفظ چهار جزء قرآن، حفظ شش جز نخست قرآن با مفاهیم آن، مسابقات اذان در دو بخش مجزای خواهران و برادران، عکاسی با مضامین قرآن، قصه های قرآنی در قالب داستان کوتاه، قرائت زیر 16 سال، هنرهای قرآنی شامل خوشنویسی، نقاشی از جمله بخش های برگزار شده این جشنواره است.

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی با اشاره به اینکه مسابقات مرحله استانی با حضور برگزیدگان مرحله شهرستانی در پنج بخش حضوری و چهار بخش غیر حضوری در روزهای 13 و 14 بهمن ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) برگزار شد گفت: بخشهای حضوری شامل مسابقات حفظ برادران و خواهران، قرائت اذان برادران و خواهران و مفاهیم قرآن کریم بود که نفرات نخست کلیه شهرستانها در این بخش شرکت نمودند و بخشهای غیر حضوری شامل بخشهای هنری و ارائه مقالات و بخش تجلیل از پیشکسوتان بود که با ارائه آثار و گزارشها داوری و گزینش نهایی در استان انجام پذیرفت.

سعید سرابی در رابطه با تاریخچه تشکیل این دفتر در خراسان رضوی افزود: از سال 1384 و با رویکرد و توجه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی با برنامه ریزی و نگرش ویژه ای این فعالیتها را ادامه داد و در همین راستا در سال 1386 اقدام به تأسیس دفتر هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کرد.

وی خاطر نشان کرد: اختتامیه جشنواره علوم قرآنی 20 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) با حضور حضرت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد، حجت السلام محمدی رییس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور برگزار می شود و برگزاری نمایشگاهی از فعالیتهای قرآنی موسسات قرآنی از برنامه های جنبی اختتامیه این جشنواره است.