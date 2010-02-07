ایران باید غنی سازی 20 درصد را آغاز کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارات کاظم جلالی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در حالی اعلام شد که همزمان رئیس جمهور دستور آغاز غنی سازی 20 درصد را در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری لیزری اعلام کرده بود .

جلالی در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت : در بحث معاوضه آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید مواضع در چارچوب راهبردهای اصیل و مورد پذیرش نظام و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد.

وی سوخت غنی شده در داخل کشور را یک مولفه جدی قدرت خواند و گفت: از 1+5 تا کنون صداقتی ندیده ایم تا تجربه جدیدی را در تامین سوخت در دستور کار قرار دهیم. آنها از ابتدا با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافق نبوده و حتی داشتن نیروگاه اتمی را برای ایران بر نمی تافتند و به همین دلیل وقتی روسیه با ایران برای نیروگاه بوشهر قرارداد انعقاد می کرد با مخالفت های جدی آنها مواجه بود.

جلالی تامین سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران را یک دستاویز انحرافی خواند و گفت: به نظر می رسد 1+5 به دنبال سوء استفاده است، این نیاز ما بوده و ما نباید اجازه این سوء استفاده را به آنها بدهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: ما اعتمادی به آنها نداریم زیرا در چند سال گذشته آنها حتی به مذاکرات خود نیز پایبند نبوده اند و به نظر می رسد که آنها این بحث را دنبال می کنند تا یک نوع سودجویی از ما داشته باشند.

نماینده شاهرود تصریح کرد: ما نباید تحت تاثیر القائات آنها باشیم و سیاست های خود را باید در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تعیین ضرب الاجل دو ماهه از سوی ایران برای و عدم توجه به همین ضرب الاجل گفت: به نظر می رسد مواضع دولت در این رابطه نوعی تناقض گویی است و زمانی که این ضرب الاجل تعیین شد ما خود طی مصاحبه های مختلفی از آن حمایت کردیم.

جلالی افزود: اگر قرار نیست کشورهای طرف معامله سوخت را در اختیار ما قرار دهند ما باید خود به سمت تولید اورانیوم با غنای 20 درصد برویم.

وی در رابطه با توافق برای تبادل سوخت گفت: ما هیچ اطلاعی از این توافقات نداریم.