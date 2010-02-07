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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

فاطمه پورمحمدی:

اهتمام بانوان قمی در اجرای احکام باید بیش از دیگران باشد

اهتمام بانوان قمی در اجرای احکام باید بیش از دیگران باشد

قم - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار در امور بانوان گفت: باید زنان قمی در اجرای احکام و آموزه‌های دینی بیش از دیگران اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم فاطمه پورمحمدی صبح یک شنبه در همایش تجلیل از زنان نخبه و فعال استان قم در سخنانی‌ اظهار داشت: پس از برقراری حکومت اسلامی در زمان رسول‌الله(ص) و پس از ایشان در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) مسلمانان از داشتن یک حکومت اسلامی برای پیاده‌سازی احکام الهی در جامعه بدون کم و کاست محروم بودند.

وی افزود: انقلاب اسلامی با رهبری حکیمانه امام راحل(ره) و با همت و اراده مردم به پیروزی دست یافت، اما امروز باید بصیرت دینی و فرهنگی را در جامعه گسترش دهیم، زیرا انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و امروز باید مراقب باشیم تا انقلاب دچار خدشه و انحراف نشود.

مشاور استاندار قم خاطرنشان کرد: زنان قمی که در پایتخت فکری جهان تشیع و در خاستگاه انقلاب اسلامی زندگی می‌کنند باید در اجرای احکام و آموزه‌های دینی بیش از دیگران اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به وجود برخی معضلات اجتماعی همچون بدحجابی در جامعه اظهار داشت: تذکر لسانی و ارشاد نسبت به بدحجابی‌ها، فرهنگ حجاب را در جامعه نهادینه کرده و عرصه را بر کسانی که به دنبال شیطنت و نشان دادن چراغ سبز به دشمنان هستند، تنگ می‌کند.

پورمحمدی در پایان تصریح کرد: امروز دشمنان در جنگ نرم خود بر روی مسائل فرهنگی و اجتماعی هدفگذاری کرده‌اند و بانوان مؤمن کشورمان باید با حراست از حریم خانواده جوانان خود را از گزند آسیب‌های دشمنان حفظ کنند.

بر اساس این گزارش همایش تجلیل از زنان نخبه و فعال استان قم به مناسبت ایام‌الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی به همت دفتر بانوان استانداری قم و حوزه هنری در تالار مجتمع فرهنگی نور برگزار شده و به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از 31 نفر از بانوان نخبه و فعال دستگاه‌های مختلف اجرایی تجلیل به عمل آمد.

اجرای تئاتر، شعر‌خوانی، سخنرانی و سرود از جمله برنامه‌های این همایش یک روزه بود.

کد مطلب 1031313

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