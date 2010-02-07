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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی در کرمانشاه گشایش یافت

نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی در کرمانشاه گشایش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان و حوزه هنری با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه صبح یکشنبه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، در این نمایشگاه که به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت های مردم استان و نیز جانفشانی شهدای والامقام برای رسیدن به استقلال و آزادی ایران اسلامی برگزار شده است، آثار متعددی در زمینه انقلاب و مناسبت های مذهبی ارائه شده است.

 

آثار هنری این نمایشگاه شامل تصاویر علما و شهدا روحانی کرمانشاه، پوسترهای عاشورایی، عکسهای عاشورایی، نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و تصاویر راهپیمایی مردم کرمانشاه در وقایع روزهای قبل از انقلاب 1357 و نمادهای مذهبی هیئت مذهبی استان کرمانشاه است که در معرض دید عموم قرار دارد.

 

این نمایشگاه تا 30 بهمن ماه در تالار عباسیه و حوزه هنری برپاست.

کد مطلب 1031314

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