نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی در کرمانشاه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، در این نمایشگاه که به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت های مردم استان و نیز جانفشانی شهدای والامقام برای رسیدن به استقلال و آزادی ایران اسلامی برگزار شده است، آثار متعددی در زمینه انقلاب و مناسبت های مذهبی ارائه شده است.

آثار هنری این نمایشگاه شامل تصاویر علما و شهدا روحانی کرمانشاه، پوسترهای عاشورایی، عکسهای عاشورایی، نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و تصاویر راهپیمایی مردم کرمانشاه در وقایع روزهای قبل از انقلاب 1357 و نمادهای مذهبی هیئت مذهبی استان کرمانشاه است که در معرض دید عموم قرار دارد.

این نمایشگاه تا 30 بهمن ماه در تالار عباسیه و حوزه هنری برپاست.